Иммерсивный стелс-шутер Blood West получил новый трейлер в преддверии запуска в следующем месяце

В преддверии запуска Blood West 1.0 в следующем месяце разработчики из Hyperstrange выпустили новый трейлер, чтобы дать игрокам еще один взгляд на ужасы, ожидающие в третьей и последней главе игры. Предстоящий иммерсивный стелс-шутер имеет длинную сюжетную линию, наполненную развитием ролевой игры, которая бросит вызов каждому, кто достаточно смел, чтобы отправиться на проклятый Дикий Запад.

Третья и последняя часть истории Blood West выйдет 5 декабря вместе с полной версией игры. Игроки будут исследовать горы, регион еще более смертоносный, чем шахты и болота, с добавлением легендарного актера озвучивания Стивен Л. Рассела, известного по своим ролям в Thief, Dishonored 2 и многих других.

Blood West — это захватывающий стелс-шутер от первого лица о Диком Западе с элементами ролевой игры, в котором в роли отчаявшегося призрака вы сражаетесь с извращенными демонами и жуткими ужасами, одновременно ища способы положить конец проклятию, обрушившемуся на границу, и, возможно, обрести покой. за твою злую душу. Одно задание за другим, духи земли будут вести вас к еще более серьезным испытаниям. И каким бы ни был ваш путь, все будет непросто. Ибо ад пуст и все черти здесь.