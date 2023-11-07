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Blood West 10.02.2022
5.7 57 оценок

Иммерсивный стелс-шутер Blood West получил новый трейлер в преддверии запуска в следующем месяце

monk70
Новости

В преддверии запуска Blood West 1.0 в следующем месяце разработчики из Hyperstrange выпустили новый трейлер, чтобы дать игрокам еще один взгляд на ужасы, ожидающие в третьей и последней главе игры. Предстоящий иммерсивный стелс-шутер имеет длинную сюжетную линию, наполненную развитием ролевой игры, которая бросит вызов каждому, кто достаточно смел, чтобы отправиться на проклятый Дикий Запад.

Третья и последняя часть истории Blood West выйдет 5 декабря вместе с полной версией игры. Игроки будут исследовать горы, регион еще более смертоносный, чем шахты и болота, с добавлением легендарного актера озвучивания Стивен Л. Рассела, известного по своим ролям в Thief, Dishonored 2 и многих других.

Blood West — это захватывающий стелс-шутер от первого лица о Диком Западе с элементами ролевой игры, в котором в роли отчаявшегося призрака вы сражаетесь с извращенными демонами и жуткими ужасами, одновременно ища способы положить конец проклятию, обрушившемуся на границу, и, возможно, обрести покой. за твою злую душу. Одно задание за другим, духи земли будут вести вас к еще более серьезным испытаниям. И каким бы ни был ваш путь, все будет непросто. Ибо ад пуст и все черти здесь.

4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Павел Бородкин

Хорошая игра

2
Despot_Aspid

Игра классная, рекомендую.

1
Big and Fat

И кстати цену увеличили в 2 раза до релиза... Жаба душит.

0
sergeu78

теперь знаю значение слова иммерсивный

0
Alamut95

Игра хороша, вот только с русским языком они долго тянут. Вторую главу только недавно перевели.

0
Wolfenstein

трешак кала за 270 лир лол

-3