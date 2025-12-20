В Epic Games Store стартовала раздача шутера Blood West на следующие 24 часа

Epic Games Store официально объявил Blood West бесплатной игрой на 20 декабря. Как и в случае с двумя предыдущими рекламными предложениями платформы, у пользователей Epic Games Store есть всего 24 часа, чтобы получить этот бесплатный подарок в стиле «странного Дикого Запада».
Разработанный польской студией Hyperstrange, Blood West — это шутер от первого лица с упором на стелс, который поощряет адаптивный стиль игры. Действие разворачивается в открытом мире «Странного Запада», полном потусторонних ужасов и других типов монстров, от упырей и зомби до летающих черепных духов и невероятно пугающих Искателей Кожи. Игровой процесс в основном вращается вокруг разведки вражеских лагерей и поиска наилучшего способа их тихой зачистки, при этом вариант с применением огнестрельного оружия является допустимым планом Б. Выпущенная в феврале 2022 года, Blood West вызвала положительные отзывы на старте, что отражено в её рейтинге «Высокий» на OpenCritic, полученном на основе средней оценки 81 и 83% рекомендаций рецензентов.
одна из лучших игр за последнее время что я играл
Игра хороша, но вечная темень порой напрягала и надоедала. Понятно что это стиль такой, мрачный, но все же.
если не ошибаюсь там просто надо нормально яркость настроить - у меня вроде тоже темновато по началу было , и я чуток поднимал.
Почти RDR2)
Epic Games просто переплюнул все ожидания)
Годный шутер с необычными сочетаниями игровых механик, помню в нем сражения с обычными врагами и исследования локации в разы интереснее, чем боссы и сюжет.
На торренте есть
забрал, но с длс версия на торрентах
Ну то-есть этот список к счастью оказался фейком
сейчас вроде начал новьій список гулять в интернете
Upcoming Free Mystery Games in Epic Games Holiday Sale 2025 (Leaked)
Dec 21 – Graveyard Keeper
Dec 22 – Heavy Rain
Dec 23 – The Banner Saga
Dec 24 – The Division 2
Dec 25 – Alone in the Dark
Dec 26 – Cities Skyline
Dec 27 – Vampyr
Dec 28 – Trombone Champ
Dec 29 – Spells & Secrets
Dec 30 – Outer Wilds
Dec 31 – Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
Jan 1 – Blasphemous
Jan 2 – GRIME
Jan 3 (Finale) – Batman: Arkham Collection
где найти список игр которые щас в епике расдают?