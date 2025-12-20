В Epic Games Store стартовала раздача шутера Blood West на следующие 24 часа

Epic Games Store официально объявил Blood West бесплатной игрой на 20 декабря. Как и в случае с двумя предыдущими рекламными предложениями платформы, у пользователей Epic Games Store есть всего 24 часа, чтобы получить этот бесплатный подарок в стиле «странного Дикого Запада».

Разработанный польской студией Hyperstrange, Blood West — это шутер от первого лица с упором на стелс, который поощряет адаптивный стиль игры. Действие разворачивается в открытом мире «Странного Запада», полном потусторонних ужасов и других типов монстров, от упырей и зомби до летающих черепных духов и невероятно пугающих Искателей Кожи. Игровой процесс в основном вращается вокруг разведки вражеских лагерей и поиска наилучшего способа их тихой зачистки, при этом вариант с применением огнестрельного оружия является допустимым планом Б. Выпущенная в феврале 2022 года, Blood West вызвала положительные отзывы на старте, что отражено в её рейтинге «Высокий» на OpenCritic, полученном на основе средней оценки 81 и 83% рекомендаций рецензентов.