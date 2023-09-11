Bloodborne и другие игры для PS4 могут работать со скоростью 120 кадров в секунду на PS5 на модифицированной консоли

Сумев заставить Bloodborne и другие игры работать на PS5 со скоростью 60 кадров в секунду, хакер/моддер Illusion пошел еще дальше в своем начинании, доведя некоторые игры для PS4, включая знаменитый эксклюзив в стиле Souls от FromSoftware, даже до 120 кадров в секунду.
На данный момент у нас есть только подтверждение в виде короткого твита, поэтому больших пояснений по этому поводу нет: изображения относятся, в частности, к Bloodborne и Gravity Rush 2, с текстом, сообщающим: «Теперь возможно 120 кадров в секунду для игр PS4 на модифицированных PS5».
Ранее Illusion объявил о возможности играть в Bloodborne со скоростью 60 кадров в секунду на PS5, что до сих пор остается мечтой для игроков, учитывая, что ни Sony, ни FromSoftware еще не приложили руку к оптимизации игры, чтобы она работала лучше на PS5.
Не показывайте такое консольщикам - пожалейте их сердечко.