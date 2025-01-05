Bloodborne и The Last Guardian теперь можно играть на Steam Deck через эмуляцию

Эмулятор PS4 ShadPS4 добился значительного прогресса с недавними обновлениями, и теперь он может запускать как Bloodborne, так и The Last Guardian на Steam Deck. Хотя все еще есть некоторые застарелые графические ошибки и отсутствующие визуальные эффекты, игры, по большей части, можно играть на портативном устройстве Valve.
Учитывая, что процессор Steam Deck на базе AMD Zen 2 значительно мощнее процессора Jaguar на PS4, неудивительно, что портативное устройство способно эмулировать игры консоли. Однако что действительно впечатляет, так это скорость, с которой развивается эмулятор ShadPS4.
Ни The Last Guardian, ни Bloodborne в настоящее время не могут поддерживать стабильные 30 кадров в секунду в Steam Deck. Хотя, судя по тому, как развиваются события, это лишь вопрос времени, когда обе игры будут работать хорошо, а все графические неточности будут также устранены.
Да скорее бы доделали уже, так пройти хочу.
Задонать разрабам эмулятора чтобы ускорить процесс. Раз уж так пройти хочется...
Блаборн полностью играбелен на ПеКа на данный момент.
Хотел бы - PS4 давно бы купил ~_~ в чем смысл сего анального ГЕЙминга, если легально купить с рук и проще и быстрей.
логично, но не работает. Я бы заплатил полные 60 баксов за полноценную игру, без костылей и в четкий срок. А вдонить те же 20 баксов или 10 или 30 - и все равно не знать - выйдет ли игра (например) 25 января и будет ли работать без багов - это уже такое... Я к тому, что нет гарантии, что мои 20 баксов ускорят выход конечного продукта, а если и ускорят на неделю - то все равно это "такое". Понятно, что все это виртуальные рассуждения.
С того, что не все хотят ради пары игр покупать дополнительное устройство, которое к тому же не позволяет настраивать игру под себя.
К тому же, отдать в районе 45к за две игры - больно жирно. Можно, конечно, и б/у дешевле взять, но тогда вопрос - почему не прибегнуть к эмуляции, заплатив ноль денег, если ни Сони, ни Фром с этого в обоих случаях ничего не получат?
НЕДАЛЕКИ ВРЕМЕНА,КОГДА ЭНТУЗИАСТЫ ЗАТОЛКАЮТ ЛЕНИВЫХ РАЗРАБОВ В ИХ РВАНЫЕ ТРУСЫ.
Скорее «НЕДАЛЕКИ ВРЕМЕНА, КОГДА ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЗАТОЛКАЕТ ИСКАМИ ЭНТУЗИАСТОВ В ИХ РВАНЫЕ ТРУСЫ».
Габен, пора делать стим дек 2.0
А вообще, забавно наблюдать, как челы с топовыми мощностями играют в игры 10 летней давности, инди и пару новинок современности.
вся суть пека гейминга это играть через зад)
Вся суть, что возможностей в разы больше именно на ПК-гейминге.
Не согласен -на ПК много возможностей,начиная с мощности железа, заканчивая модингом,эмуляцией и возможностью работать за Пк,когда консоль предназначена только для игр.
Через зад игра в тот продукт,что для ПК не предназначен, так что проблемы не вижу.
Зато кинцоли не могут в моды )
Вся суть ПК гейминга в том, что в итоге на одном ПК, помимо мультиплатформы и собственных эксклюзивов, ты можешь играть в несравнимо большее количество игр Сони, Нинтендо и Майкрософт, чем на их текущих консолях, и делать это в удобном для тебя виде.
Да, на ПК можно поиграть с танцами, бубном и матом, а ты сиди и глотай со своей консолькой, без игор.