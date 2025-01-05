Bloodborne и The Last Guardian теперь можно играть на Steam Deck через эмуляцию

Эмулятор PS4 ShadPS4 добился значительного прогресса с недавними обновлениями, и теперь он может запускать как Bloodborne, так и The Last Guardian на Steam Deck. Хотя все еще есть некоторые застарелые графические ошибки и отсутствующие визуальные эффекты, игры, по большей части, можно играть на портативном устройстве Valve.

Учитывая, что процессор Steam Deck на базе AMD Zen 2 значительно мощнее процессора Jaguar на PS4, неудивительно, что портативное устройство способно эмулировать игры консоли. Однако что действительно впечатляет, так это скорость, с которой развивается эмулятор ShadPS4.

Ни The Last Guardian, ни Bloodborne в настоящее время не могут поддерживать стабильные 30 кадров в секунду в Steam Deck. Хотя, судя по тому, как развиваются события, это лишь вопрос времени, когда обе игры будут работать хорошо, а все графические неточности будут также устранены.