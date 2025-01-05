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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 747 оценок

Bloodborne и The Last Guardian теперь можно играть на Steam Deck через эмуляцию

Serious Ash
Новости

Эмулятор PS4 ShadPS4 добился значительного прогресса с недавними обновлениями, и теперь он может запускать как Bloodborne, так и The Last Guardian на Steam Deck. Хотя все еще есть некоторые застарелые графические ошибки и отсутствующие визуальные эффекты, игры, по большей части, можно играть на портативном устройстве Valve.

Учитывая, что процессор Steam Deck на базе AMD Zen 2 значительно мощнее процессора Jaguar на PS4, неудивительно, что портативное устройство способно эмулировать игры консоли. Однако что действительно впечатляет, так это скорость, с которой развивается эмулятор ShadPS4.

Ни The Last Guardian, ни Bloodborne в настоящее время не могут поддерживать стабильные 30 кадров в секунду в Steam Deck. Хотя, судя по тому, как развиваются события, это лишь вопрос времени, когда обе игры будут работать хорошо, а все графические неточности будут также устранены.

16
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
borsic

Да скорее бы доделали уже, так пройти хочу.

8
Pravda_RUB

Задонать разрабам эмулятора чтобы ускорить процесс. Раз уж так пройти хочется...

0
Wing42

Блаборн полностью играбелен на ПеКа на данный момент.

-3
Astrallines

Хотел бы - PS4 давно бы купил ~_~ в чем смысл сего анального ГЕЙминга, если легально купить с рук и проще и быстрей.

-2
Ashley33 Pravda_RUB

логично, но не работает. Я бы заплатил полные 60 баксов за полноценную игру, без костылей и в четкий срок. А вдонить те же 20 баксов или 10 или 30 - и все равно не знать - выйдет ли игра (например) 25 января и будет ли работать без багов - это уже такое... Я к тому, что нет гарантии, что мои 20 баксов ускорят выход конечного продукта, а если и ускорят на неделю - то все равно это "такое". Понятно, что все это виртуальные рассуждения.

0
Evil_Babai Astrallines

С того, что не все хотят ради пары игр покупать дополнительное устройство, которое к тому же не позволяет настраивать игру под себя.

К тому же, отдать в районе 45к за две игры - больно жирно. Можно, конечно, и б/у дешевле взять, но тогда вопрос - почему не прибегнуть к эмуляции, заплатив ноль денег, если ни Сони, ни Фром с этого в обоих случаях ничего не получат?

1
AchingGarrison

НЕДАЛЕКИ ВРЕМЕНА,КОГДА ЭНТУЗИАСТЫ ЗАТОЛКАЮТ ЛЕНИВЫХ РАЗРАБОВ В ИХ РВАНЫЕ ТРУСЫ.

0
Рикочико

Скорее «НЕДАЛЕКИ ВРЕМЕНА, КОГДА ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЗАТОЛКАЕТ ИСКАМИ ЭНТУЗИАСТОВ В ИХ РВАНЫЕ ТРУСЫ».

0
vzglydizugla

Габен, пора делать стим дек 2.0

А вообще, забавно наблюдать, как челы с топовыми мощностями играют в игры 10 летней давности, инди и пару новинок современности.

0
ze1n_82

вся суть пека гейминга это играть через зад)

-10
Trofikus

Вся суть, что возможностей в разы больше именно на ПК-гейминге.

10
DanteNefelimSparda

Не согласен -на ПК много возможностей,начиная с мощности железа, заканчивая модингом,эмуляцией и возможностью работать за Пк,когда консоль предназначена только для игр.

Через зад игра в тот продукт,что для ПК не предназначен, так что проблемы не вижу.

6
MNM 1985 DanteNefelimSparda

Зато кинцоли не могут в моды )

0
Evil_Babai

Вся суть ПК гейминга в том, что в итоге на одном ПК, помимо мультиплатформы и собственных эксклюзивов, ты можешь играть в несравнимо большее количество игр Сони, Нинтендо и Майкрософт, чем на их текущих консолях, и делать это в удобном для тебя виде.

0
vzglydizugla

Да, на ПК можно поиграть с танцами, бубном и матом, а ты сиди и глотай со своей консолькой, без игор.

0