Bloodborne могла начаться иначе: в сети показали вырезанное начало культовой игры

Поклонники Bloodborne вновь получили повод для обсуждений. На этот раз благодаря новому видео от известного датамайнера и контент-мейкера Лэнса Макдональда, который показал, как могла выглядеть одна из самых знаковых сцен в игре — начало в Клинике Иосефки. Оказывается, открывающий эпизод культовой экшен-RPG от FromSoftware был задуман иначе и имел альтернативные маршруты и механики.

В опубликованном 27-минутном ролике, Макдональд рассказывает об изначально запланированном дизайне Клики Иосефки. Игрок должен был получить доступ к дополнительным зонам клиники уже в самом начале прохождения — тогда как в финальной версии многие из них открываются лишь ближе к середине игры.

Более того, кладбище за зданием изначально должно было быть доступно с самого начала, а не разблокироваться после прохождения локаций и открытия короткого пути из Запретного леса (Forbidden Woods).

Макдональд подробно анализирует как текущую, так и вырезанную архитектуру уровней, сопоставляя найденные материалы с финальной версией Bloodborne. Для любителей вселенной Ярнама и просто интересующихся геймдизайном — это настоящее сокровище.

«Нам всегда хотелось больше Ярнама, — и теперь мы знаем, каким он чуть было не стал», — пишут фанаты в комментариях.

Bloodborne остается одной из самых почитаемых игр FromSoftware. Несмотря на то, что с момента релиза прошло почти 10 лет, интерес к игре не угасает. Такие находки, как у Макдональда, не только воскрешают интерес к тайтлу, но и раскрывают внутреннюю кухню разработки культовых проектов, давая представление о том, как много изменений может претерпеть игра до релиза.

Остается только надеяться, что с возросшим вниманием к игре, Sony и FromSoftware когда-нибудь услышат просьбы фанатов и подарят Bloodborne переиздание или полноценную версию для PC и PS5.