Bloodborne может работать с частотой 60 к/с на ПК с AMD Radeon RX 580 благодаря shadPS4 и модам

Bloodborne уже полностью играбельна на ПК благодаря эмулятору PlayStation 4, shadPS4. Но нужна ли для этого мощная видеокарта? Или можно играть на старой AMD Radeon RX 580, у которой всего 4 ГБ памяти? Что ж, давайте выясним.
shadPS4 — лучший эмулятор PlayStation 4 для ПК. На этом эмуляторе сейчас можно запустить множество игр. Недавно главная проблема эмуляции Bloodborne на ПК заключалась в утечке видеопамяти. После некоторого времени игры игра заполняла всю видеопамять и в конечном итоге вылетала. К счастью, недавно вышла новая версия, которая решает эту проблему. Используя несколько модов и последнюю версию shadPS4, теперь вы можете запустить Bloodborne на AMD Radeon RX 580 со средней частотой 60 кадров в секунду.
В качестве доказательства, ютубер ProteinGaming поделился новым видео. В нём мы видим, как Bloodborne работает на AMD Radeon RX 580 со средней частотой 60 кадров в секунду. Чтобы добиться такой играбельной частоты кадров, ютубер использовал три мода: FPS Boost, Downscale Textures и No Cloth Physics.
Как вы увидите, есть несколько небольших падений частоты кадров. Но большую часть времени Bloodborne работает со скоростью 60 кадров в секунду на этой старой видеокарте. И помните, это не настоящая версия игры для ПК, а эмуляция с PS4. Используемая видеокарта появилась ещё в 2017 году, так что это действительно впечатляет, даже несмотря на разрешение всего 768p.
не понимаю,нахрен кому нужОн этот борн.игре сто лет в обед,уже все кто хотели прошли или стримы с прохождениями посмотрели.картинка все ровно убогая .я бы согласился в него сыграть либо в ремастер(в качественный) либо во вторую часть.в первую вообще ни малейшего желания играть нет
Это скорее уже как привычка, легенда. А так да. Смысла уже нету. Ибо сейчас хватает хороших соулсов на PC. Я вот своё время решил вспомнить былое и поиграл в первый дарк соулс. И честно... Такое себе. Для своего времени это было вау. А сейчас ему прям нужен свежий ремейке полноценный, а не ремастер. Учитывая что для новичков лучше пойти поиграть в elden ring. А старичка уже не трогать. Отжил он уже своё. Староват. Хотя оригинал вроде и вышел не сильно давно в 2011. Только при игре ощущения словно игра привет из 2000 в лучшем случае.
Может потому что люди не хотят блевать от позорных 30фпс, а как нормальные люди играть хотя бы в 2к60фпс?
Потому что это отличная игра, которая в своё время была систем селлером. Бладборн на фоне всех остальных игр Фромов выделяется своими эстетикой, музыкой и уникальным подходом к боевой системе. Да, люди любят козырять финансовыми отчётами и рассказывать что какой-нибудь дейз ган продался лучше, и вообще никому не нужон этот ваш бладборн. Но люди забывают что бладборн вышел в первые полгода жизненного цикла пс4, а дейз ган - когда консоль украшала гостиные комнаты даже тех кто в игры не играет в принципе.
Если вам лично игра не интересна - это не значит что она никому не должна быть интересна. Фанаты ноют про пк-порт уже почти десяток лет не просто так. И хоть я прошёл игру на платину на пс4 - которую ради бладборна и покупал собсна - я в их числе. Ибо как в случае со вторым Фейбл или первым Даркнесс - негоже хорошей игре оставаться заложницей у немощной мыловарни.
Ну наконец-то смогу пройти бладборн!
А... точно
Молодец. Как говорится, спасибо за бета-тест. Возьми с полки пирожок.
у меня тоже платина есть и на эмуляторе
На стимдеке прошёл уже // Лил Фистинг
Как ты его туда поставил? Я то пиратку не всякую установить могу, а тут прога какая-то эмулятор.
В Ютубе есть инструкции
это они (молодцы) пофиксили утечку vram - теперь практически на любом корче можно играть
игра кстати запускалась на кукурузене 1600
а вот на допотопном 2600 с ддр3 скорее всего уже не попрёт в 60 фпч (но это только мои спекуляции)..
XDDD
а проц какой?
ryzen 1600
окак // Artur Casanov
Ну че вы жалуетесь тогда и ждете ремастер, вот вам и римейк считай 😉😂
Демейк.
А в каком году появилась PS4 (вопрос риторический)?
некоректнное сравнение тк это всего лишь эмулятор который довольно сложно оптимизировать
Да ты шо. Она и на стим дэк работает.