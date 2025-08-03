Bloodborne может работать с частотой 60 к/с на ПК с AMD Radeon RX 580 благодаря shadPS4 и модам

Bloodborne уже полностью играбельна на ПК благодаря эмулятору PlayStation 4, shadPS4. Но нужна ли для этого мощная видеокарта? Или можно играть на старой AMD Radeon RX 580, у которой всего 4 ГБ памяти? Что ж, давайте выясним.

shadPS4 — лучший эмулятор PlayStation 4 для ПК. На этом эмуляторе сейчас можно запустить множество игр. Недавно главная проблема эмуляции Bloodborne на ПК заключалась в утечке видеопамяти. После некоторого времени игры игра заполняла всю видеопамять и в конечном итоге вылетала. К счастью, недавно вышла новая версия, которая решает эту проблему. Используя несколько модов и последнюю версию shadPS4, теперь вы можете запустить Bloodborne на AMD Radeon RX 580 со средней частотой 60 кадров в секунду.

В качестве доказательства, ютубер ProteinGaming поделился новым видео. В нём мы видим, как Bloodborne работает на AMD Radeon RX 580 со средней частотой 60 кадров в секунду. Чтобы добиться такой играбельной частоты кадров, ютубер использовал три мода: FPS Boost, Downscale Textures и No Cloth Physics.

Как вы увидите, есть несколько небольших падений частоты кадров. Но большую часть времени Bloodborne работает со скоростью 60 кадров в секунду на этой старой видеокарте. И помните, это не настоящая версия игры для ПК, а эмуляция с PS4. Используемая видеокарта появилась ещё в 2017 году, так что это действительно впечатляет, даже несмотря на разрешение всего 768p.