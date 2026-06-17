Bloodborne на PS5 со скоростью 120 кадров в секунду? Эксперты подтверждают совершенно новое качество

PlayStation до сих пор не освободила Bloodborne от оков предыдущего поколения, но Digital Foundry показала, как игра может блистать на PS5. Их обзор доказывает, что этот хит заслуживает большего.

Bloodborne на протяжении многих лет остаётся одной из самых желанных игр в каталоге PlayStation. Игра от FromSoftware до сих пор работает на PS5 исключительно благодаря обратной совместимости и не получала никаких официальных обновлений. Однако теперь Digital Foundry раскрыла огромный потенциал этой игры и объяснила, почему многие игроки до сих пор мечтают о ремастере или обновлении для PlayStation 5.

Digital Foundry протестировала специально модифицированную версию Bloodborne, работающую на разблокированной PlayStation 5. Моддер Christina возглавила проект и подготовила набор настроек, которые используют всю мощь консоли Sony. Это позволяет игре использовать полную тактовую частоту процессора и видеокарты PS5, дополнительные 4 ГБ оперативной памяти, поддержку 120 Гц и технологию VRR.

Результаты впечатляют. В одной из конфигураций Bloodborne работает в нативном разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду, но с улучшенной синхронизацией кадров, что устраняет одну из самых больших проблем оригинала. Также была устранена агрессивная хроматическая аберрация, и улучшена система глобального освещения. Игра сохраняет все детали, даже интерфейс и шрифты отображаются в полном разрешении 4K.

Режим 60 FPS ещё более впечатляет. По данным Digital Foundry, Bloodborne может работать практически безупречно при разрешении 2304x1296 с постоянной частотой 60 кадров в секунду. Даже при разрешении 2560x1440 игра поддерживает 60 FPS большую часть времени, просадки происходят в основном во время самых требовательных боев с боссами и альфа-эффектов.

Однако настоящая революция начинается с поддержки 120 Гц. Тесты показали, что Bloodborne может работать с частотой кадров от 85 до 120 FPS при разрешении 1080p с включённым VRR. При разрешении 1440p частота кадров падает до 50-75 FPS, но всё равно обеспечивает гораздо более плавный и отзывчивый игровой процесс, чем при оригинальных 30 FPS. Digital Foundry подчёркивает, что разница огромна, а задержка ввода значительно снижена.

Однако наиболее интересно то, что Bloodborne — это лишь пример того, что возможно. По мнению редакторов, аналогичное решение могло бы улучшить десятки игр для PlayStation 4. В статье упоминается, среди прочих, Batman: Arkham Knight, которая также значительно выиграла бы от дополнительной мощности PS5.

Проблема в том, что такие модификации в настоящее время работают только на очень специфических моделях PlayStation 5, которые не обновлялись с 2022 года. Однако Digital Foundry считает, что Sony могла бы создать официальную улучшенную систему обратной совместимости, которая позволила бы старым играм использовать преимущества большего объёма памяти, более высоких тактовых частот процессора и видеокарты, а также современных функций дисплея.

Этот обзор ещё раз доказывает одно: у Bloodborne всё ещё огромный потенциал. Игра отлично выглядит даже спустя столько лет, и правильное использование возможностей PlayStation 5 может вдохнуть в неё новую жизнь.