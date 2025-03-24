Bloodborne отмечает десятилетие с момента релиза одной из самых знаковых игр студии FromSoftware

Десять лет назад, 24 марта 2015 года, Bloodborne впервые вышла на PlayStation 4 и навсегда вписала свое имя в историю игровой индустрии. Этот мрачный экшен в сеттинге готического кошмара стал не только одной из лучших игр FromSoftware, но и важнейшей вехой в жанре Souls-like. Он определил направление для последующих проектов студии и повлиял на всю индустрию, вернув интерес к викторианской эстетике в видеоиграх.

На момент выхода Bloodborne получил восторженные отзывы, а его средняя оценка на Metacritic составила 92 балла. Критики хвалили игру за глубокую боевую систему, атмосферный мир и напряженные схватки с боссами. Проект стал настоящим хитом, разойдясь тиражом более 7 миллионов копий и закрепив за собой статус одного из лучших эксклюзивов для PS4. Даже спустя годы Bloodborne остается любимой игрой для многих поклонников FromSoftware, которые продолжают обсуждать ее, разбирать сюжетные тайны и запускать новые прохождения.

Сегодня в социальных сетях фанаты поздравляют друг друга с десятилетием игры и благодарят FromSoftware за этот шедевр. Однако вместе с этим звучат и нотки разочарования: за все эти годы студия так и не выпустила ни продолжения, ни обновленной версии для современных платформ. Геймеры надеялись на ремастер или хотя бы патч с поддержкой 60 FPS, но Sony и FromSoftware продолжают хранить молчание.

Тем временем в мае 2025 года студия готовится к выпуску нового крупного проекта — Elden Ring: Nightreign. Известно, что основная команда FromSoftware, включая Хидэтаку Миядзаки, не участвует в его разработке, однако надежды на возвращение их к Bloodborne тоже уже не осталось. В сложившейся ситуации единственным утешением для фанатов остается эмулятор ShadPS4, позволяющий запускать игру на ПК с поддержкой 60 FPS и модами для улучшения графики.

Пока FromSoftware игнорирует просьбы сообщества, энтузиасты пытаются сделать ремастер своими силами.