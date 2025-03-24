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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 835 оценок

Bloodborne отмечает десятилетие с момента релиза одной из самых знаковых игр студии FromSoftware

Gutsz Gutsz

Десять лет назад, 24 марта 2015 года, Bloodborne впервые вышла на PlayStation 4 и навсегда вписала свое имя в историю игровой индустрии. Этот мрачный экшен в сеттинге готического кошмара стал не только одной из лучших игр FromSoftware, но и важнейшей вехой в жанре Souls-like. Он определил направление для последующих проектов студии и повлиял на всю индустрию, вернув интерес к викторианской эстетике в видеоиграх.

На момент выхода Bloodborne получил восторженные отзывы, а его средняя оценка на Metacritic составила 92 балла. Критики хвалили игру за глубокую боевую систему, атмосферный мир и напряженные схватки с боссами. Проект стал настоящим хитом, разойдясь тиражом более 7 миллионов копий и закрепив за собой статус одного из лучших эксклюзивов для PS4. Даже спустя годы Bloodborne остается любимой игрой для многих поклонников FromSoftware, которые продолжают обсуждать ее, разбирать сюжетные тайны и запускать новые прохождения.

Сегодня в социальных сетях фанаты поздравляют друг друга с десятилетием игры и благодарят FromSoftware за этот шедевр. Однако вместе с этим звучат и нотки разочарования: за все эти годы студия так и не выпустила ни продолжения, ни обновленной версии для современных платформ. Геймеры надеялись на ремастер или хотя бы патч с поддержкой 60 FPS, но Sony и FromSoftware продолжают хранить молчание.

Тем временем в мае 2025 года студия готовится к выпуску нового крупного проекта — Elden Ring: Nightreign. Известно, что основная команда FromSoftware, включая Хидэтаку Миядзаки, не участвует в его разработке, однако надежды на возвращение их к Bloodborne тоже уже не осталось. В сложившейся ситуации единственным утешением для фанатов остается эмулятор ShadPS4, позволяющий запускать игру на ПК с поддержкой 60 FPS и модами для улучшения графики.

Bloodborne "Сборка: настроенный эмулятор с игрой и нужными патчами" [v1.09 - 02.10.24]

Пока FromSoftware игнорирует просьбы сообщества, энтузиасты пытаются сделать ремастер своими силами.

25
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Комментарии: 63
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

"Молодцы" Сони. 20 лет Год оф Вар - никаких ремастеров, 10 лет Бладборн - тоже тишина. Зато на Days Gone и Horizon - это вот нужные ремастеры, по их мнению.

16
Евгений Кондратенко

Согласен. Даже добавить нечего

1
BluntZebulon

Ну сделают они GoW 2018 Remastered, лучше будет?

0
llkki BluntZebulon

речь идет про трилогию GoW нулевых годов, а не про GoW2018

0
llkki llkki

и чел скорее всего имел ввиду remake, а не remastered

0
OnlyWatch

Прошел недавно на эмуляторе. За 30 часов было 4 вылета, играл в 1080 и 90% времени 60 фпс. Очень даже рабочий эмулятор сейчас!

5
borsic

Хз, сам пробовал разницы с первой версией и 6 никакой, нихера не работает. Стоит до волков дойти на мосту и всё.

0
utbrock borsic

сколько у вас Vram ?

0
-zotik-

С юбилеем легенда)

2
ka4o4ek

Стыдно, бб пройдет очень много раз, а платины нет, надо исправлять. Вчера запустил, как будто игра только вышла, примерно даже ничего нет такого , с чем сравнить.

1
DepressedPyrrhus

Переноса на пк не будет. Разраб во время чистки кэша и мусорных файлов случайно удалил исходник игры. Всем удачи.

0
mckad007

да кому нужен этот клон дарк соулс?не понимаю люде которые ждут этот вы.ер

-18
-zotik-

Вроде же эмуль хорошо работант не?

1
ZAUSA

Он один разрабатывал игру и код был только на одном компьютере, а стёр он так хорошо, что нельзя восстановить никаким способом. Конечно же верим.

4
Destroyer_MZFK mckad007

Когда читаешь такое, становится ясно что человек не играл в игру.

2
mckad007 Destroyer_MZFK

у меня была 4 плойка ,запустил ,поиграл 5 минут и вышел ,это такое к.лище

-8
Carissa7517

Поздравления

0
Rorschach93

пора на комп и пс5

0
trueseva

Класс, а ведь я тогда купил её на релизе, но поиграл не более часа...

0
Ashley33

И на годовщину они наверное решат выкатить римейки Бладборна и, до кучи, ДемонСоуса на ПК?

0
spaMER_ID

Конечно, причем одним сборником 2в1.

0
Ashley33 spaMER_ID

и бесплатно)

0
BluntZebulon

Если бы...

0
hpi

Я ради боадборна пс4 покупал. Вот такой я молодец.

0
qDan

Печально. Я не шибко фанат Данк Салосов, хотя прошёл все три, и конкретно в Бладборн сыграл бы с гораздо большим удовольствием - атмосфера шикарная, большинство боссов сделаны намного лучше, да и музыка круче, чем в ДС3.

0
Light of Tfuth

Не фанат но прошёл, странное заявление

0
Stalker608 Light of Tfuth

Не фанат дарк соуса, но фанат бладборна)

0
Light of Tfuth Stalker608

А в чём разница? такой же soulslike

0
Stalker608 Light of Tfuth

дает погрузится в более интересный мир

0
Light of Tfuth Stalker608

Ну так текстура изменена, а жанр тот же, так как так ты не фанат, но всё равно нравится soulslike

0
Stalker608

Интересно, есть те, кто ждет четрвертый ларк соулс?

0
Stalker608

Интересно, есть те, кто ждет четвертый дарк соулс?

0
Mister18r

Бестолковая игра

0
TheCalvariam

это байт?

0
Миханик Шестеренкин

10 лет выжидания.

0
vizas101

Давайте ремейк на ПК уже(

0
Ammati

не... ты что... Пальцом помашут и не будет. А так вообще зря ждёшь. Знаковая, да. Культовая. Может быть.
Стоит ли того, нет. Есть и другие на пк соулсы гораздо интереснее.

1
r0b0tf00t

поиграл на эмуле, понял, что тогда бы мне очень понравилось, а сегодня задушился и удалил со спокойной душой. как бы там не старались визуал уплавнить, всё равно картинка дёргается и режет острыми краями глаз мой, не вывожу.

-1
Evil_Knievel

что в этой игре такого? в это невозможно играть! это симулятор "сдохни как можно больше раз за 5 минут и начни все сначала"! игра слишком переоценена, игра для аутов! 6 часов потратил, чтобы выйти с квартала в самом начале, где толпа кого-то сжигала! хотел заставить себя поиграть больше но не могу, блеванул просто с неё, возвращаться нет никакого желания, я хочу забыть что эта игра существует вообще!

щас по минусам буду считать количество аутов на сайте)

-2
dr_mengele

Ты не смог одолеть начальную локацию вполне себе средней по сложности игры, а аутисты - все остальные?)))

Сейчас ты на стадии отрицания, судя по всему :)))) Отрицания того, что у тебя недостаточно когнитивных навыков для чего-либо, хотя бы немного сложнее обычной жвачки для мозгов.

И дело у игры вообще не в сложности. Там шикарные сюжет, дизайн, музыка, стиль, подача, боевка, геймплей, левел дизайн - тонна аспектов. А ты не вывез "обучения" и слился. Как условный подпивас из деревни, который не смог пройти досмотр в Эрмитаже, и считает теперь что искусство - фигня))0)))000)))

0
MNM 1985

Попробуй поиграть в первый дарк соулс , только в ремастер , а то комп в окно выкинешь из за фризов и лагов ) или в третий , они полегче бладборна . Ну или это не твой жанр , всякое бывает )

0
Evil_Knievel dr_mengele

Я говорю же для аутов игра) которые дома только торчат, не моются по полгода, с длинными сальными волосьями сидят и теребонькают на сей «Шэдэвар Эрмитажа»

0
TheCalvariam

Братан, ты 6 часов про*бал в первом же квартале, где даже боссов толком нет, и после этого у тебя хватает наглости орать, что игра переоценена? Ты серьёзно? Bloodborne – это экшен-RPG, а не симулятор 'жди, пока моб сам сдохнет от скуки'. Здесь надо думать, уворачиваться, парировать, а не жопой на стуле ерзать в надежде, что игра тебя сама куда-то протащит. И ты после всего этого ещё жалуешься, что блеванул? Да ты не от игры блеванул, а от собственного бессилия. Люди эту игру проходят без смертей, на бладлевеле 4, с завязанными глазами, а ты, блядь, 6 часов с мобами воюешь, как будто с дипломом по квантовой физике возишься. Если тебе настолько плохо, что ты хочешь забыть про игру, то какого хрена ты вообще сюда пришёл ныть? Живи дальше в своём уютном мирке, где все игры сделаны для того, чтобы гладить тебя по головке, но не удивляйся, что тебя на таком же изи-уровне никто всерьёз не воспринимает.

1