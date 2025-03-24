Bloodborne отмечает десятилетие с момента релиза одной из самых знаковых игр студии FromSoftware

Десять лет назад, 24 марта 2015 года, Bloodborne впервые вышла на PlayStation 4 и навсегда вписала свое имя в историю игровой индустрии. Этот мрачный экшен в сеттинге готического кошмара стал не только одной из лучших игр FromSoftware, но и важнейшей вехой в жанре Souls-like. Он определил направление для последующих проектов студии и повлиял на всю индустрию, вернув интерес к викторианской эстетике в видеоиграх.
На момент выхода Bloodborne получил восторженные отзывы, а его средняя оценка на Metacritic составила 92 балла. Критики хвалили игру за глубокую боевую систему, атмосферный мир и напряженные схватки с боссами. Проект стал настоящим хитом, разойдясь тиражом более 7 миллионов копий и закрепив за собой статус одного из лучших эксклюзивов для PS4. Даже спустя годы Bloodborne остается любимой игрой для многих поклонников FromSoftware, которые продолжают обсуждать ее, разбирать сюжетные тайны и запускать новые прохождения.
Сегодня в социальных сетях фанаты поздравляют друг друга с десятилетием игры и благодарят FromSoftware за этот шедевр. Однако вместе с этим звучат и нотки разочарования: за все эти годы студия так и не выпустила ни продолжения, ни обновленной версии для современных платформ. Геймеры надеялись на ремастер или хотя бы патч с поддержкой 60 FPS, но Sony и FromSoftware продолжают хранить молчание.
Тем временем в мае 2025 года студия готовится к выпуску нового крупного проекта — Elden Ring: Nightreign. Известно, что основная команда FromSoftware, включая Хидэтаку Миядзаки, не участвует в его разработке, однако надежды на возвращение их к Bloodborne тоже уже не осталось. В сложившейся ситуации единственным утешением для фанатов остается эмулятор ShadPS4, позволяющий запускать игру на ПК с поддержкой 60 FPS и модами для улучшения графики.
Пока FromSoftware игнорирует просьбы сообщества, энтузиасты пытаются сделать ремастер своими силами.
"Молодцы" Сони. 20 лет Год оф Вар - никаких ремастеров, 10 лет Бладборн - тоже тишина. Зато на Days Gone и Horizon - это вот нужные ремастеры, по их мнению.
Согласен. Даже добавить нечего
Ну сделают они GoW 2018 Remastered, лучше будет?
речь идет про трилогию GoW нулевых годов, а не про GoW2018
и чел скорее всего имел ввиду remake, а не remastered
Прошел недавно на эмуляторе. За 30 часов было 4 вылета, играл в 1080 и 90% времени 60 фпс. Очень даже рабочий эмулятор сейчас!
Хз, сам пробовал разницы с первой версией и 6 никакой, нихера не работает. Стоит до волков дойти на мосту и всё.
сколько у вас Vram ?
С юбилеем легенда)
Стыдно, бб пройдет очень много раз, а платины нет, надо исправлять. Вчера запустил, как будто игра только вышла, примерно даже ничего нет такого , с чем сравнить.
Переноса на пк не будет. Разраб во время чистки кэша и мусорных файлов случайно удалил исходник игры. Всем удачи.
да кому нужен этот клон дарк соулс?не понимаю люде которые ждут этот вы.ер
Вроде же эмуль хорошо работант не?
Он один разрабатывал игру и код был только на одном компьютере, а стёр он так хорошо, что нельзя восстановить никаким способом. Конечно же верим.
Когда читаешь такое, становится ясно что человек не играл в игру.
у меня была 4 плойка ,запустил ,поиграл 5 минут и вышел ,это такое к.лище
Поздравления
пора на комп и пс5
Класс, а ведь я тогда купил её на релизе, но поиграл не более часа...
И на годовщину они наверное решат выкатить римейки Бладборна и, до кучи, ДемонСоуса на ПК?
Конечно, причем одним сборником 2в1.
и бесплатно)
Если бы...
Я ради боадборна пс4 покупал. Вот такой я молодец.
Печально. Я не шибко фанат Данк Салосов, хотя прошёл все три, и конкретно в Бладборн сыграл бы с гораздо большим удовольствием - атмосфера шикарная, большинство боссов сделаны намного лучше, да и музыка круче, чем в ДС3.
Не фанат но прошёл, странное заявление
Не фанат дарк соуса, но фанат бладборна)
А в чём разница? такой же soulslike
дает погрузится в более интересный мир
Ну так текстура изменена, а жанр тот же, так как так ты не фанат, но всё равно нравится soulslike
Интересно, есть те, кто ждет четрвертый ларк соулс?
Интересно, есть те, кто ждет четвертый дарк соулс?
Бестолковая игра
это байт?
10 лет выжидания.
Давайте ремейк на ПК уже(
не... ты что... Пальцом помашут и не будет. А так вообще зря ждёшь. Знаковая, да. Культовая. Может быть.
Стоит ли того, нет. Есть и другие на пк соулсы гораздо интереснее.
поиграл на эмуле, понял, что тогда бы мне очень понравилось, а сегодня задушился и удалил со спокойной душой. как бы там не старались визуал уплавнить, всё равно картинка дёргается и режет острыми краями глаз мой, не вывожу.
что в этой игре такого? в это невозможно играть! это симулятор "сдохни как можно больше раз за 5 минут и начни все сначала"! игра слишком переоценена, игра для аутов! 6 часов потратил, чтобы выйти с квартала в самом начале, где толпа кого-то сжигала! хотел заставить себя поиграть больше но не могу, блеванул просто с неё, возвращаться нет никакого желания, я хочу забыть что эта игра существует вообще!
щас по минусам буду считать количество аутов на сайте)
Ты не смог одолеть начальную локацию вполне себе средней по сложности игры, а аутисты - все остальные?)))
Сейчас ты на стадии отрицания, судя по всему :)))) Отрицания того, что у тебя недостаточно когнитивных навыков для чего-либо, хотя бы немного сложнее обычной жвачки для мозгов.
И дело у игры вообще не в сложности. Там шикарные сюжет, дизайн, музыка, стиль, подача, боевка, геймплей, левел дизайн - тонна аспектов. А ты не вывез "обучения" и слился. Как условный подпивас из деревни, который не смог пройти досмотр в Эрмитаже, и считает теперь что искусство - фигня))0)))000)))
Попробуй поиграть в первый дарк соулс , только в ремастер , а то комп в окно выкинешь из за фризов и лагов ) или в третий , они полегче бладборна . Ну или это не твой жанр , всякое бывает )
Я говорю же для аутов игра) которые дома только торчат, не моются по полгода, с длинными сальными волосьями сидят и теребонькают на сей «Шэдэвар Эрмитажа»
Братан, ты 6 часов про*бал в первом же квартале, где даже боссов толком нет, и после этого у тебя хватает наглости орать, что игра переоценена? Ты серьёзно? Bloodborne – это экшен-RPG, а не симулятор 'жди, пока моб сам сдохнет от скуки'. Здесь надо думать, уворачиваться, парировать, а не жопой на стуле ерзать в надежде, что игра тебя сама куда-то протащит. И ты после всего этого ещё жалуешься, что блеванул? Да ты не от игры блеванул, а от собственного бессилия. Люди эту игру проходят без смертей, на бладлевеле 4, с завязанными глазами, а ты, блядь, 6 часов с мобами воюешь, как будто с дипломом по квантовой физике возишься. Если тебе настолько плохо, что ты хочешь забыть про игру, то какого хрена ты вообще сюда пришёл ныть? Живи дальше в своём уютном мирке, где все игры сделаны для того, чтобы гладить тебя по головке, но не удивляйся, что тебя на таком же изи-уровне никто всерьёз не воспринимает.