Bloodborne PC Remaster получила крупнейшее графическое обновление и обновилась до версии v0.99

Для тех, кто не знал: запустить Bloodborne на ПК можно с помощью эмулятора shadPS4. С этим эмулятором также можно включить данный мод для ремастеринга игры. Кроме того, можно использовать другой модификацию, который снимает ограничение частоты кадров.

Итак, Bloodborne PC Remaster Mod добавляет динамические тени ко всем объектам в игре и изменяет некоторые параметры для увеличения дистанции прорисовки теней и их стабильности. Также он добавляет parallax occlusion mapping ко многим поверхностям, делая их более детализированными. В мод включены новые точечные источники света для объектов, которые изначально не имели освещения, например свечей и ламп. Кроме того, исправлены объекты, которые «висели» в воздухе.

Самое крупное изменение для версии v.0.99 заключается в том, что модифицированные классические gparams (game parameters) теперь стали основной версией мода. Благодаря этому художественное направление теперь ближе к оригинальной, немодифицированной игре. Помимо этого, fromsoftserve выпустил патч, который повышает разрешение большего количества текстур, добавляет новые карты блеска, убирает дополнительное запечённое освещение и исправляет ряд ошибок.

Говоря о Bloodborne, стоит упомянуть ещё два интересных мода. Первый — Bloodborne Magnus Opus. Это проект, цель которого — восстановить контент, вырезанный из игры. Второй — мод с видом от первого лица. С его помощью можно пройти Bloodborne в режиме от первого лица. Это отличный способ перепройти игру, если вы уже завершили её. Оба этих мода, как и PC Remaster Mod, можно использовать на ПК через эмулятор shadPS4.

Также стоит отметить, что моддеры уже работают над онлайн-серверами для многопользовательского режима Bloodborne. Проект всё ещё находится в стадии разработки (WIP), и точной даты выхода пока нет.