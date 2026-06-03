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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 2 057 оценок

Bloodborne получил ещё один крупный ремейк-мод на ПК

pgsvcks pgsvcks

Поклонники Bloodborne продолжают делать то, чего FromSoftware и Sony делать не хотят уже много лет.

Вышел новый глобальный визуальный мод BB Reborne - полноценный визуальный оверхаул для игры через эмулятор shadPS4.

Что делает мод:

  • Полностью переработанные текстуры (апскейл до 2x), улучшенные нормали и parallax occlusion mapping
  • Переделанное глобальное освещение, освещение игрока и точечные источники света
  • Увеличенная плотность растительности
  • Кастомный ReShade с RTX ambient occlusion
  • Исправления моделей, дыр и клиппинга
  • Работает с DLC и Chalice Dungeons

Мод весит внушительные 23 ГБ и рекомендуется ставить на систему с 32 ГБ ОЗУ и видеокартой с 16 ГБ VRAM.

ПК
24
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Anti-Obama

1) Снимаю шляпу перед неутомимыми энтузиастами.

2) Пускаю тугую струю мочары в табло топ-менеджерам Сосони.

10
gloccc

Позовите когда завезут длаа, или хотя бы длсс. А то в игре отвратительное сглаживание , всё мерцает даже в 4к .

7
dr_mengele

Позвоните, когда мод выйдет на PS5 =)

3
PuaJl4eJl

Я как владелец Bloodborne на 4-ой плойке,подтверждаю,легче и удобнее играть в эту игру на эмуляторе PS4 - это факт.

1
PamperedZimri

Знатоки... Кто может объяснить самый минимум по установке актуальной версии игры на пк? Буду очень признателен. В лс или в телегу (@alexhawk_kondar) напишите, кому не сложно уделить время и скинуть нужные ссылки. Гайды с ютюба не вариант. Там чо то везде всё разное и в случае чего вопрос задать некому.

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