Bloodborne получил ещё один крупный ремейк-мод на ПК

Поклонники Bloodborne продолжают делать то, чего FromSoftware и Sony делать не хотят уже много лет.
Вышел новый глобальный визуальный мод BB Reborne - полноценный визуальный оверхаул для игры через эмулятор shadPS4.
Что делает мод:
- Полностью переработанные текстуры (апскейл до 2x), улучшенные нормали и parallax occlusion mapping
- Переделанное глобальное освещение, освещение игрока и точечные источники света
- Увеличенная плотность растительности
- Кастомный ReShade с RTX ambient occlusion
- Исправления моделей, дыр и клиппинга
- Работает с DLC и Chalice Dungeons
Мод весит внушительные 23 ГБ и рекомендуется ставить на систему с 32 ГБ ОЗУ и видеокартой с 16 ГБ VRAM.
1) Снимаю шляпу перед неутомимыми энтузиастами.
2) Пускаю тугую струю мочары в табло топ-менеджерам Сосони.
Позовите когда завезут длаа, или хотя бы длсс. А то в игре отвратительное сглаживание , всё мерцает даже в 4к .
Позвоните, когда мод выйдет на PS5 =)
Я как владелец Bloodborne на 4-ой плойке,подтверждаю,легче и удобнее играть в эту игру на эмуляторе PS4 - это факт.
Знатоки... Кто может объяснить самый минимум по установке актуальной версии игры на пк? Буду очень признателен. В лс или в телегу (@alexhawk_kondar) напишите, кому не сложно уделить время и скинуть нужные ссылки. Гайды с ютюба не вариант. Там чо то везде всё разное и в случае чего вопрос задать некому.