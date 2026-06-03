Bloodborne получил ещё один крупный ремейк-мод на ПК

Поклонники Bloodborne продолжают делать то, чего FromSoftware и Sony делать не хотят уже много лет.

Вышел новый глобальный визуальный мод BB Reborne - полноценный визуальный оверхаул для игры через эмулятор shadPS4.

Что делает мод:

Полностью переработанные текстуры (апскейл до 2x), улучшенные нормали и parallax occlusion mapping

Переделанное глобальное освещение, освещение игрока и точечные источники света

Увеличенная плотность растительности

Кастомный ReShade с RTX ambient occlusion

Исправления моделей, дыр и клиппинга

Работает с DLC и Chalice Dungeons

Мод весит внушительные 23 ГБ и рекомендуется ставить на систему с 32 ГБ ОЗУ и видеокартой с 16 ГБ VRAM.