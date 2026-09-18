Bloodborne вернётся в 2027 году - фанатам предложат необычный зонт по мотивам игры

Фанаты Bloodborne получат новый официальный релиз, связанный с игрой, в 2027 году. Однако речь идёт не о ремастере, ремейке или продолжении: компания Super Groupies готовит тематический зонт Childhood’s Beginning Model, вдохновлённый финалом знаменитого экшена FromSoftware.

Необычный аксессуар создан по мотивам одного из ключевых образов Bloodborne. Дизайн зонта отсылает к финалу игры и трансформации, связанной с Великой Космической Сущностью. При этом производитель постарался сохранить узнаваемую эстетику Bloodborne, поэтому предмет рассчитан прежде всего на поклонников оригинальной игры.

Предзаказы на зонт уже открыты. Ожидается, что первые заказы начнут доставлять в середине апреля 2027 года. Таким образом, официальный релиз, связанный с Bloodborne, действительно состоится в следующем году, но никакого нового игрового издания франшизы в представленном анонсе нет.

Super Groupies уже выпускала официальную продукцию по мотивам различных игр и аниме, а Bloodborne получила очередное тематическое изделие спустя годы после выхода оригинала. Для поклонников игры это очередное напоминание о том, насколько долго сохраняется интерес к проекту, несмотря на отсутствие официальных новостей о его возвращении в формате видеоигры.

Оригинальная Bloodborne вышла на PlayStation 4 в 2015 году и до сих пор остаётся одной из самых известных игр FromSoftware. При этом новый продукт Super Groupies никак не подтверждает разработку ремейка, ремастера или сиквела — в 2027 году франшиза получит именно официальный коллекционный товар.