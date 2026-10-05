Bloodborne запустили на ПК без эмуляции CPU: bbport работает нативно и выдаёт до 150 FPS в 1440p

Энтузиаст под ником deadinside28 представил проект bbport, позволяющий запускать оригинальную версию Bloodborne для PlayStation 4 непосредственно на компьютерах под управлением Linux. В отличие от обычного эмулятора PS4, игровой код x86-64 исполняется нативно процессором ПК — без эмуляции CPU и без покомандного перевода инструкций.

Проект работает с Bloodborne версии 1.09, CUSA03173. Исполняемый файл игры заранее преобразуется в образ памяти, после чего небольшой специализированный runtime заменяет необходимые системные библиотеки PlayStation 4. Сам автор подчёркивает, что bbport не является универсальным эмулятором и предназначен исключительно для Bloodborne.

При этом полностью отказаться от технологий эмуляции не удалось. Графическая часть bbport основана на видеоядре и компиляторе шейдеров shadPS4, которые были существенно модифицированы специально для Bloodborne. Графические команды переводятся в Vulkan, а разработчик прямо отмечает, что без наработок shadPS4 проект не существовал бы.

Сейчас bbport имеет статус experimental, playable. Игра загружается, позволяет использовать сохранения, поддерживает звук и геймпад, а разработчик проверил Сон Охотника и несколько областей Ярнама. Полное прохождение пока не подтверждено, а основное тестирование проводилось на Linux-системе с Radeon RX 7800 XT и Mesa/RADV.

Проект также снимает стандартное ограничение частоты кадров. На RX 7800 XT автор получил около 90 FPS в 4K с FSR 4 Balanced и приблизительно 150 FPS в 1440p с FSR 4 Quality. Доступны режимы 30, 60 и 90 FPS, а также встроенная поддержка FSR 3.1, FSR 4 и FSR 4.1.1.

Для работы необходим Linux x86-64, видеокарта с поддержкой Vulkan 1.3 и собственная расшифрованная копия Bloodborne версии 1.09. Игровые файлы в проект не входят. Разработчик отдельно подчёркивает, что bbport не связан с Sony Interactive Entertainment, FromSoftware или AMD.

В планах автора — дальнейшая распараллелизация обработки графических команд, улучшение работы на Steam Deck, добавление XeSS и DLSS, генерации кадров и HDR.