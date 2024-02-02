Бывший главный редактор IGN подтвердил, что Bloodborne для PC и PS5 точно был в разработке

Сегодня в ходе обсуждения отмены порта Dreams, бывший главный редактор IGN, Имран Хан, который ранее уже много раз делился достоверными инсайдами, подтвердил, что Bloodborne на каком-то этапе точно был в разработке для PC и PS5.
Журналист добавил, что он уже несколько лет не слышал никакой информации о его состоянии, но подтвердил слова Лэнса МакДональда, что порт действительно планировался. Некоторые пользователи предположили, что возможно у разработчиков возникли какие-то трудности с портированием. Другие пользователи считают, что порт разрабатывался Sony Japan Studio, которая помогала FromSoftware с разработкой игры, но после того как Sony закрыла её в 2021-м году, то и порт Bloodborne оказался отменен или находится в подвешенном состоянии.
Как бы то ни было, порт Bloodborne остается одним из самых запрашиваемых у PC-аудитории, а владельцы Playstation 5 были бы рады увидеть любимую игру с поддержкой высокого разрешения и 60 кадров. Учитывая то, что Sony решила портировать "одногодку" Bloodborne в лице Until Dawn, то и шанс на порт Bloodborne по-прежнему остается.