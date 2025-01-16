Бывший президент PlayStation высказался о будущем Bloodborne: "Миядзаки не хочет, чтобы кто-то еще к ней прикасался"

Почти десять лет прошло с момента выхода Bloodborne на PlayStation 4, но игра до сих пор остается одной из самых любимых среди поклонников FromSoftware. Жестокие бои, готическая атмосфера и глубокая история сделали ее культовой. Однако за все это время Sony так и не выпустила ни ремастера, ни порта на ПК, ни продолжения, несмотря на многочисленные просьбы фанатов.
Сюхей Ёсида, бывший президент PlayStation, поделился своей теорией о причинах такого молчания в подкасте Kinda Funny's Gamescast. По его словам, Хидетака Миядзаки, создатель Bloodborne, сохраняет личную связь с проектом, что может объяснять его нежелание передавать франшизу кому-то другому.
«Миядзаки так сильно ценит Bloodborne, что не хочет, чтобы кто-то еще к ней прикасался», — рассказал Ёсида. Он отметил, что, хотя разработчик и заинтересован в проекте, его занятость и успехи в других играх не позволяют ему лично заняться ремастером или продолжением.
Ёсида подчеркнул, что это лишь его предположение, а не инсайдерская информация. Тем не менее его слова дают понять, почему Sony до сих пор не развивает франшизу, несмотря на огромный интерес.
Молчание Sony не означает полного отказа от планов по Bloodborne, но будущее игры остается туманным. Возможно, фанатам стоит ожидать новостей лишь в следующем поколении.
есть такое выражение- собака на сене
Ну а чо, понять можно. Над Бладборном видно, что старались. А хитрые пальцы директоров тянутся к бренду "Бладборн", дабы срубить бабла на громком имени. Вот автор и не очень этому рад. Ибо качество продукта будет далеко не на первом месте. Так как название продукта позволит сэкономить знатно при разработке.
Остаётся Миядзаки только выкупить права на игру и сделать ремастер, а, позже и продолжение. Только так, видимо.
жадные сони не продадут такое золото. Либо очень дорого будет или никому. Надеюсь Миядзаки сможет както договориться и выкупит у этих жадные сжв сонимра3ей. Фромам бы еще в свободное плавание уйти.
Разве права на игру не принадлежать Сони? При чем тут Миядзаки - ремейк DeS сделали спокойно без него
И запихнули негра в нпс
Ну хоть не нпс в негра
Великий хочуха. Не хочет заработать деняг, еще и другим не дает. Хотя у него нет прав на игру. Ну да ладно. Sony стала крупнейшим акционером Kadokawa. Может акционеры его расшевелят. В будущем Sony всё равно выкупит полностью Kadokawa.
Моя прелесть)
И все же. Бладборн лучшее творение фромов
По сути, у них все игры одинаково хороши. Я про соулс лайки. Каждая по своему. Но вот Bloodborn особенно хорошо поработали над арт дизайном и музыкой на мой взгляд. Идеальная атмосфера для погружение в мрачное безумие. Возможно, это самая мрачная игра, в которую я играл.
Это из-за него у нас до сих пор нету ни ремастера для пк не ремейка с анлоком фпс на приставке?
на пк все есть, загугли про эмулятор пс4 и бладборн
Эмулятор, который до сих пор у многих пользователей работает криво, все ещё не "на пк все есть". На пк все будет только когда будет официальный, нормальный и рабочий без костылей порт) До этого момента - ничего нет, ведь у кого то заработает, у кого то нет, а кто-то и вовсе запариваться не захочет чтоб запустить эмуль.
Почему все сразу про эмуляторы говорят? тебе это надо ты и сиди в этой хрени сомнительного происхождения танцуй с бубнами и тд.. я жду официального релиза для игры на портативках и спокойно дома без лагов вылетов и тд... или хотя бы перевыпуск для пс5... без 30 фпс и лагов из-за самой игры как сейчас бывает на пс5
Неженка)). Будь мужчиной, если что то нужно, иди и бери в свои могучие руки! Будь хозяином положения! Хватит плясать под чужую дудку!
это ты про то, что я не хочу пользоваться эмуляторами с встроенными майнерами и вирусами пuzдищами всё, что можно или про то, что нет анлока 30 фпс и играть не комфортно на телевизорах где частота обновления больше 120 герц и сама игра не адаптирована под новое покаления из-за этого грузится долго и может лагать?
Ну вот демон солс ремейк как то появился без его участия ... не стыковочка
Ну значит демонов он не так сильно любит.
Нам не интересно , любит он или не любит ), отдай игру блюпринт , чтоб она сделала хотяб просто такой же графоний , как в демон ремейк и всё , чтоб закрыть эту
В том году купил бу плойку только из за Бладборна так и не дождавшись порта на пк. Хочу сказать что кроме Бладборна экзы там такое себе. Короч прошёл и убрал на полку. ПС5 конечно же я из за Демон Соулса не буду покупать. Хотя если Бладборн2 выйдет возможно моё безумие возьмёт верх
Да не надо ее трогать. Вы обновите до актуального железа игру и все. Бараны вы
Какое отношение Го*нодзаки имеет к этой игре?
И не говори. Делал себе свои мультики - пусть делает, а руки прочь от Бладборна!
Ну, всего лишь руководил разработкой. В общем да, лох какой то.