Бывший президент PlayStation высказался о будущем Bloodborne: "Миядзаки не хочет, чтобы кто-то еще к ней прикасался"

Почти десять лет прошло с момента выхода Bloodborne на PlayStation 4, но игра до сих пор остается одной из самых любимых среди поклонников FromSoftware. Жестокие бои, готическая атмосфера и глубокая история сделали ее культовой. Однако за все это время Sony так и не выпустила ни ремастера, ни порта на ПК, ни продолжения, несмотря на многочисленные просьбы фанатов.

Сюхей Ёсида, бывший президент PlayStation, поделился своей теорией о причинах такого молчания в подкасте Kinda Funny's Gamescast. По его словам, Хидетака Миядзаки, создатель Bloodborne, сохраняет личную связь с проектом, что может объяснять его нежелание передавать франшизу кому-то другому.

«Миядзаки так сильно ценит Bloodborne, что не хочет, чтобы кто-то еще к ней прикасался», — рассказал Ёсида. Он отметил, что, хотя разработчик и заинтересован в проекте, его занятость и успехи в других играх не позволяют ему лично заняться ремастером или продолжением.

Ёсида подчеркнул, что это лишь его предположение, а не инсайдерская информация. Тем не менее его слова дают понять, почему Sony до сих пор не развивает франшизу, несмотря на огромный интерес.

Молчание Sony не означает полного отказа от планов по Bloodborne, но будущее игры остается туманным. Возможно, фанатам стоит ожидать новостей лишь в следующем поколении.