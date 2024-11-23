Даже звезда Final Fantasy 16 хочет, чтобы Bloodborne получила поддержку 60 FPS

Не стоит говорить, что Bloodborne считается одной из лучших игр серии Souls на рынке. Фанатам нравится мрачная эстетика и ужасающие враги, которые словно попали из книги Г.П. Лавкрафта. Но что людям не нравится, так это отсутствие возможности играть в нее с хорошей частотой кадров.

Как оказалось, даже Бен Старр, актер, сыгравший Клайва Росфилда в Final Fantasy 16, оказался в числе тех, кто ратует за то, чтобы эксклюзив PlayStation 4 получил такое обновление. На вручении ежегодной премии Golden Joystick Awards актер сказал, что «это преступление, что у нас до сих пор нет официальной версии Bloodborne, работающей с частотой 60 кадров в секунду».

К сожалению, это вряд ли заставит Sony сдвинуться с места - фанаты уже много лет обращаются к Sony и FromSoftware с просьбами, но без одобрения производителя PlayStation, создатель жанра Soulslike не может выпустить новую версию, хотя они знают, что люди этого хотят.

Релиз Bloodborne для PS4 состоялся еще в начале 2015 года, но игра по-прежнему не может работать в режиме 60 FPS даже на новейшем «железе» Sony. Фанаты уже не первый год просят выпустить официальный патч, но в Sony упорно хранят молчание, и неизвестно, по какой причине владелец платформы не хочет ничего предпринимать.