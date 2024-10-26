Digital Foundry: прогресс эмуляции Bloodborne движется рекордными темпами - скоро это можно будет назвать ремастером

Эксперты из Digital Foundry обсудили прогресс эмуляции Bloodborne на PC с помощью эмулятора shadPS4.

По их словам, темпы доработки игры для shadPS4 поистине впечатляют: игра еще не стала полностью стабильно работать на эмуляторе, а моддеры регулярно выпускают для Bloodborne различные исправления еще до официальных обновлений эмулятора.

Уже вышел ряд исправлений ошибок в игре, а так же набор качественных текстур и динамические тени, которые сильно улучшают качество освещения. Digital Foundry говорят, что не помнят чтобы такой ажиотаж ранее был с другими играми на эмуляторе.

В Digital Foundry считают, что это прекрасно иллюстрирует то, насколько сильно сообщество игроков заинтересовано в ремастере игры на фоне 1080р/30 fps в версии для PS4 и хочет увидеть проект FromSoftware и Sony Japan в качественном виде на PC. Digital Foundry говорит, что на данный момент Bloodborne на shadPS4 еще далека от стабильной работы, но с каждым днем становится всё ближе к тому, чтобы приблизиться по качеству к уровню полноценного ремастера, если бы он существовал.