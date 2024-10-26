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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 658 оценок

Digital Foundry: прогресс эмуляции Bloodborne движется рекордными темпами - скоро это можно будет назвать ремастером

AceTheKing
Новости

Эксперты из Digital Foundry обсудили прогресс эмуляции Bloodborne на PC с помощью эмулятора shadPS4.

По их словам, темпы доработки игры для shadPS4 поистине впечатляют: игра еще не стала полностью стабильно работать на эмуляторе, а моддеры регулярно выпускают для Bloodborne различные исправления еще до официальных обновлений эмулятора.

Уже вышел ряд исправлений ошибок в игре, а так же набор качественных текстур и динамические тени, которые сильно улучшают качество освещения. Digital Foundry говорят, что не помнят чтобы такой ажиотаж ранее был с другими играми на эмуляторе.

В Digital Foundry считают, что это прекрасно иллюстрирует то, насколько сильно сообщество игроков заинтересовано в ремастере игры на фоне 1080р/30 fps в версии для PS4 и хочет увидеть проект FromSoftware и Sony Japan в качественном виде на PC. Digital Foundry говорит, что на данный момент Bloodborne на shadPS4 еще далека от стабильной работы, но с каждым днем становится всё ближе к тому, чтобы приблизиться по качеству к уровню полноценного ремастера, если бы он существовал.

Bloodborne "Оптимизированный shadps4 для игры" [22.10.24]
3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Ура ! Но МНЕ плевать

3
askazanov

Смешно

-3
Кей Овальд

Ну, действительно, работа фанатов поражает. А Сони как всегда сосут хрен вместо того, что бы делать то, что действительно нужно игрокам.

-3
Your Hair is Beautiful

А зачем игрокам Бладборн? Поиграл в одну игру от Бабадзаки - считай, ты поиграл в их все.

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