Для Bloodborne вышла масштабная модификация HardBorne с новыми NPC, квестами, боссами и оружием

Команда моддеров выпустила масштабную модификацию для Bloodborne под названием HardBorne. HardBorne вносит множество изменений в основные игровые механики. В то же время она добавляет в игру новых NPC, квесты, боссов, оружие и предметы.

Как следует из названия, HardBorne стремится сделать Bloodborne значительно сложнее. Одно из самых больших изменений — это система лечения. Вам больше не придётся использовать 20 флаконов крови во время боев, что фактически делает управление здоровьем тривиальным.

HardBorne перерабатывает систему лечения, чтобы она функционировала гораздо больше как в классической игре Dark Souls. В начале игры у вас будет 4 лечебных флакона, а на протяжении игры вы сможете найти предметы, увеличивающие вашу грузоподъёмность до 10. Например, фляги с эстусом и души Хранительницы Огня.

Чтобы сохранить культовую агрессивную боевую систему Bloodborne, мод значительно увеличивает восстановление HP с помощью способности «Восстановление здоровья». Это означает, что ваш основной способ лечения — наносить ответные удары до того, как оранжевая полоска HP исчезнет. Хорошая новость в том, что в начале игры это окно довольно щедрое. По мере прохождения вы также найдете предметы, которые ещё больше ускорят восстановление HP и повысят эффективность ваших лечебных флаконов.

Команда также уменьшила урон от парирования и контратаки. Он был слишком велик, и разработчики посчитали, что это упрощает некоторые бои и боссов. Однако, если вы действительно хотите парировать, вы всегда можете выбрать класс специалиста по парированию, который увеличивает урон от парирования, делая его сопоставимым с оригинальной игрой.

Сон Охотника значительно изменился. Там вы найдете новых NPC, с которыми можно встретиться и поговорить, включая нового продавца. Кроме того, на каждой карте появился новый NPC-квестодатель. Он выдаст задание для этой карты, и вам предстоит выяснить, как его выполнить. У него также будут другие задания, которые вы можете выполнить, обычно найдя одного из новых мини-боссов, которые есть на каждой карте, и победив его.

Почти все места расположения врагов были изменены или модифицированы. Более того, на каждой карте теперь есть элемент или физический урон, к которому враги уязвимы, и элемент, против которого они сильны. Это сделано для того, чтобы побудить вас использовать более одного оружия. Боссы на этих картах также имеют эту систему.

Вы можете скачать HardBorne по этой ссылке. Для установки нужно будет скопировать папку dvdroot_ps4 в папку shad BloodBorne и заменить существующие файлы.