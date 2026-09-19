Для ПК-версии Bloodborne на эмуляторе shadPS4 реализовали кооператив с разделенным экраном

Энтузиасты продолжают расширять возможности неофициальной ПК-версии Bloodborne, запущенной с помощью эмулятора консоли PlayStation 4 под названием shadPS4. Разработчик под псевдонимом ReachForJuggernog98_ (также известный на GitHub как framilano) сумел запустить 2 независимые копии мрачного экшена от студии FromSoftware на одной системе, реализовав полноценный совместный режим с разделенным экраном. В опубликованном геймплейном ролике автор показал полноценный процесс синхронизации: от успешного призыва напарника через охотничьи колокола до совместной пробежки 2 охотников по мрачным коридорам Ярнама на одном экране.

Необычный режим опирается на связку из нескольких специализированных инструментов, ключевым среди которых стало приложение PartyDeck - инструмент для организации локального мультиплеера на операционных системах Linux и SteamOS. Созданный скрипт распределяет сигналы контроллеров при помощи системной изоляции Bubblewrap и композитора Gamescope, благодаря чему каждый экземпляр эмулятора считывает команды только с назначенного ему геймпада. Пользователь при этом волен сам настраивать рабочее пространство: поддерживается как горизонтальное или вертикальное деление одного экрана, так и вывод каждого клиента на отдельный физический монитор.

Сетевое взаимодействие между двумя копиями игры обеспечивает специальный форк эмулятора под названием shadp2p от программиста Wozzardman совместно с локальным сервером shadnet-p2p. Модификация поддерживает как стандартный сетевой протокол с призывом напарника через охотничьи колокола с соблюдением оригинальных ограничений по локациям, так и экспериментальный бесшовный кооператив. В бесшовном формате сервер способен связывать игроков, находящихся в разных игровых зонах, автоматически перемещая гостя в мир хоста до завершения стандартной фазы синхронизации.

Параллельная работа двух требовательных процессов на базе развивающегося эмулятора повлекла за собой двукратный рост нагрузки на компьютерное железо. Автор проекта проводил тестирование на конфигурации с процессором AMD Ryzen 7 5700X, видеокартой Radeon RX 7900 XT и 32 ГБ оперативной памяти. Как сообщил разработчик, если одиночная игра на подобной системе способна выдавать стабильные 60 кадров в секунду, то одновременный запуск двух клиентов потребовал подключения целого пакета патчей оптимизации и ограничения частоты до 30 кадров в секунду на каждого охотника.

Серьезным барьером для широкой аудитории остается высокая сложность установки и строгая привязка к платформе Linux. Для запуска разделенного экрана энтузиастам приходится самостоятельно поднимать серверное окружение, регистрировать персонажей отдельными консольными командами, настраивать виртуальную сеть Tailscale и вручную редактировать файл конфигурации host_overrides.json. Создатель скрипта подчеркнул, что перенос инструмента на операционную систему Windows через программу NucleusCoop отложен до момента, пока официальный серверный модуль shadnet не получит встроенную поддержку кооператива без необходимости развертывать собственный сервер.

Несмотря на технические сложности, созданный метод уже поддерживает независимые файлы сохранений для каждого профиля и сохраняет совместимость с фанатскими модификациями. Автор проекта также отметил возможность трансляции одного из окон через утилиты Sunshine и Moonlight, что позволяет подключать второго участника по локальной сети даже со слабого компьютера или ноутбука. Независимые программисты продолжают активно дорабатывать сетевой код shadPS4, шаг за шагом внедряя функции, которые издательство Sony так и не предоставило сообществу на персональных компьютерах.