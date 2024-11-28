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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 695 оценок

Джефф Грабб: техническое обслуживание серверов Bloodborne и юбилей PlayStation - простое совпадение

butcher69
Новости

Игроки Bloodborne заметили уведомление о запланированном техническом обслуживании серверов 3 декабря 2024 года. Эта дата совпадает с 30-летием линейки PlayStation, что вызвало слухи о возможном ремастере или обновлении игры. Однако журналист Джефф Грабб развеял надежды фанатов, заявив, что между этими событиями нет никакой связи.

Просто совпадение или нечто большее? Sony отключит сервера Bloodborne на профилактику 3 декабря - в 30-летие Playstation

Грабб отметил, что подобные работы проводились и ранее, например, в конце 2022 года, совпав с церемонией The Game Awards. Тогда тоже не было никаких анонсов, связанных с игрой. По его словам, ожидать новостей о Bloodborne сейчас не стоит.

Тем временем поклонники задаются вопросом, почему Sony не развивает этот культовый эксклюзив. Игроки просят порт для ПК, обновление для PS5 с поддержкой 60 FPS или полноценный ремастер. Несмотря на огромный интерес сообщества, Sony и FromSoftware пока остаются безмолвны.

2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Диванный Боец

Как же бедолагам тяжело

6
Артур Деменко

Тяжело ПК боярам , не увидят они эту игру на компе

-1
Диванный Боец Артур Деменко
Тяжело ПК боярам

Мне нет, никогда не был фанатом игр бабадзаки, ни одной не прошел и не собираюсь)

3
Ellie Williams

закроют навсегда и всё, сделают вид как будто никогда её и не было

3
ugf16349

Играйте на эмуляторе shadps4, благо быстро развивается. Не ждите от них ничего.

0
Артур Деменко

Задолбали со своими интригами , ясен пень, что будет ремастер бладборна , они его оставят на PS6 эксклюзивом , так же как демон соулс

-2
Диванный Боец
будет ремастер бладборна

Будет ремастер ремейка тлоу, ведь

0
Wolfenstein

на юбилей плойки в одну из немногих нормальных игр и то сыграть нельзя 🤌

-5