Джефф Грабб: техническое обслуживание серверов Bloodborne и юбилей PlayStation - простое совпадение

Игроки Bloodborne заметили уведомление о запланированном техническом обслуживании серверов 3 декабря 2024 года. Эта дата совпадает с 30-летием линейки PlayStation, что вызвало слухи о возможном ремастере или обновлении игры. Однако журналист Джефф Грабб развеял надежды фанатов, заявив, что между этими событиями нет никакой связи.

Грабб отметил, что подобные работы проводились и ранее, например, в конце 2022 года, совпав с церемонией The Game Awards. Тогда тоже не было никаких анонсов, связанных с игрой. По его словам, ожидать новостей о Bloodborne сейчас не стоит.

Тем временем поклонники задаются вопросом, почему Sony не развивает этот культовый эксклюзив. Игроки просят порт для ПК, обновление для PS5 с поддержкой 60 FPS или полноценный ремастер. Несмотря на огромный интерес сообщества, Sony и FromSoftware пока остаются безмолвны.