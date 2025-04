Джефф Грабб утверждает, что у Sony нет никаких планов, связанных с Bloodborne

Несмотря на то что с момента релиза хардкорной ролевой игры Bloodborne прошло уже более 10 лет, многие геймеры до сих пор верят в её светлое будущее. Пользователи активно обсуждают возможное продолжение, надеются на ремастер с графическими улучшениями и, конечно, ждут долгожданный порт для ПК. Однако, похоже, компания Sony по-прежнему игнорирует эти многочисленные просьбы. По крайней мере, если верить авторитетному игровому журналисту Джеффу Граббу.

В ответ на один из вопросов в социальной сети X (ранее Twitter), Грабб прямо заявил:

Они ничего не делают с Bloodborne. Простите. Я говорю серьёзно.

По его словам, у Sony нет ни планов на сиквел, ни даже на выпуск официальной ПК-версии. Это особенно удивительно, учитывая новую стратегию корпорации: в последние годы Sony активно переносит свои ключевые тайтлы на ПК — от God of War до The Last of Us. Но Bloodborne, несмотря на культовый статус, по какой-то причине остаётся в стороне.

Остаётся только гадать, чем продиктировано такое отношение: внутренними договорённостями, технологическими ограничениями оригинального кода или нежеланием студии FromSoftware возвращаться к старому проекту. Впрочем, равнодушие официальных лиц не мешает фанатскому сообществу двигаться вперёд.

Если Sony всё же так и не решится реанимировать Bloodborne, это сделают сами игроки. Уже в прошлом году энтузиасты выпустили полностью рабочую версию игры, настроенную для запуска через эмулятор — с улучшенной производительностью и всеми необходимыми патчами. Познакомиться с этой сборкой можно здесь: