Эмулятор PS4 впервые может загружать Bloodborne

Пару дней назад мы поделились видео, демонстрирующим эмулятор Playstation 4, RPCSX, загрузку и запуск Sonic Mania. И сегодня у нас есть специальное видео для всех поклонников FromSoftware. Судя по всему, этот новый эмулятор PS4 действительно может загружать Bloodborne, что делает его первым эмулятором Playstation 4, который когда-либо достиг этого.
Однако, умерьте свои ожидания. Хотя эмулятор может загружать Bloodborne, он не может предложить игровой процесс. Во-первых, RPCSX по-прежнему не предлагает функций ввода. Таким образом, хотя вы можете загружать некоторые игры на RPCSX, вы пока не можете в них играть. Кроме того, эмулятор не отображает никакой графики при загрузке Bloodborne (вы получите только черный экран).
Тем не менее, это огромный шаг для эмуляции консоли Sony. Как уже говорилось, ни один из предыдущих эмуляторов Playstation 4 не мог загрузить Bloodborne. Spine, Kyty, fpPS4 и GPCS4 все же можно считать чуть более продвинутыми, чем RPCSX. Однако на момент написания только RPCSX может загрузить эту игру.
Тот же вопрос
черный экран это запуск топ
О новая тема для новостей на PG появилась, писать о каждой новой запущенной игре на эмуляторе.
Баян что он может запускать? если черный экран да и только.
Потрясающи.
С rpcs3 тоже в начале так было и демонсоулс первая игра которая реально норм шла. Совпадение? Не думаю)
Не сказал бы что демон сулс шла нормально, незадолго до ремейка стала играбельна