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об игре
Bloodborne 24.03.2015
8.6 1 378 оценок

Энтузиаст показал качественную реплику Пилы-тесака из Bloodborne

Gruz_
Новости

Нередко приходится удивляться тому, насколько самоотверженно некоторые фанаты относятся ко всему, что имеет хоть малейшее отношение к их любимым фильмам или играм. Так, например, сегодня этим приятным сюрпризом оказался поклонник хардкорной RPG от From Software который показал очень качественную реплику Пилы-тесака из Bloodborne, воссозданной в реальной жизни.

Это кровавое оружие не только похоже на игровое, но и может складываться и раскрываться одним движением, что придает ему дополнительную изюминку. Для этого в тесак встроен пружинный механизм блокировки, а чтобы он выглядел еще более эффектно, в него вставлены камни, по цвету напоминающие кровь.

Пила-тесак - один из первых видов оружия, которые можно получить в Bloodborne. Это оружие считается одним из самых хорошо сбалансированных в Bloodborne, а также служит своеобразным символом данной игры, так как именно его можно увидеть в руках охотника на постерах игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Protocol10

ок

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AndralStormborn

Неправдоподобное оружие - оно будет опаснее для владельца, чем для противников.

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