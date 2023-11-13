Энтузиаст показал качественную реплику Пилы-тесака из Bloodborne

Нередко приходится удивляться тому, насколько самоотверженно некоторые фанаты относятся ко всему, что имеет хоть малейшее отношение к их любимым фильмам или играм. Так, например, сегодня этим приятным сюрпризом оказался поклонник хардкорной RPG от From Software который показал очень качественную реплику Пилы-тесака из Bloodborne, воссозданной в реальной жизни.
Это кровавое оружие не только похоже на игровое, но и может складываться и раскрываться одним движением, что придает ему дополнительную изюминку. Для этого в тесак встроен пружинный механизм блокировки, а чтобы он выглядел еще более эффектно, в него вставлены камни, по цвету напоминающие кровь.
Пила-тесак - один из первых видов оружия, которые можно получить в Bloodborne. Это оружие считается одним из самых хорошо сбалансированных в Bloodborne, а также служит своеобразным символом данной игры, так как именно его можно увидеть в руках охотника на постерах игры.
ок
Неправдоподобное оружие - оно будет опаснее для владельца, чем для противников.