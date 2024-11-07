Энтузиаст работает над переосмыслением Bloodborne на Unreal Engine 5 с видом сверху

Разработчик Максим Фулькье, уставший от ожидания хотя бы ремастера Bloodborne, решил взять дело в свои руки и создать полноценный ремейк хардкорной экшен-RPG на Unreal Engine 5. Такие планы у него действительно были, но год назад. Сейчас энтузиаст понял, что проект такого масштаба ему просто не потянуть, и к тому же он бы неминуемо столкнулся с юристами Sony, которые могли бы обвинить его в нарушении авторских прав. Тем не менее, Фулькье не собирается отказываться от идеи перенести любимую игру на современный движок, но теперь это будет более самостоятельный проект.

Энтузиаст собирается перенести Bloodborne на Unreal Engine 5, переосмыслив жанр оригинального проекта. Вместо того чтобы пытаться воссоздать сложные многоуровневые локации и динамичный экшен от третьего лица, он собирается изменить камеру и другие аспекты игры. Это позволит избежать проблем с вероятным нарушением авторских прав и при этом подарит поклонникам игры что-то действительно уникальное и интересное, как это было с Bloodborne Kart, впоследствии ставшей Nightmare Kart.

Bloodborne в версии Фулькье будет выполнен с видом сверху, а локации будут несколько упрощены до условных арен, где нужно будет сражаться с волнами противников или боссами. Уровень сложности боев останется хардкорным, а все ключевые механики из оригинала, включая парирования выстрелами, будут сохранены. Сейчас этот проект находится в активной стадии производства, и, если все пойдет гладко, автор намеревается выпустить его уже в следующем году на ПК.

Напомним, что уже сейчас в оригинальный Bloodborne можно играть на ПК, для этого нужно лишь использовать эмулятор shadps4, который также поддерживает моды на улучшение графики и производительности.