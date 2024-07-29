Энтузиасты нашли способ запустить Bloodborne на ПК без эмулятора PS4 с рабочим отладчиком

Последние успехи разработчиков эмулятора shadPS4, способного запускать сложные и масштабные игры с консоли PS4, вернули интерес сообщества к обсуждению ПК-версии Bloodborne. К сожалению, за все эти годы так и не появилось ни одной программы, способной хотя бы запустить хардкорную ролевую игру и пройти её до самого финала на ПК. Однако недавно энтузиастам удалось сделать очень важное открытие, которое может всё изменить. Фанаты сейчас находятся как никогда близко к тому, чтобы самостоятельно портировать Bloodborne для ПК.

Открытие удалось сделать пользователю под ником foxyhooligans, который в очередной раз занимался анализированием файлов Bloodborne. Основной целью энтузиаста был поиск в игре вырезанного контента и дополнительных ассетов, которые могли упустить прошлые исследователи. Ему так и не удалось найти что-то новое в этой области, однако вместо этого он сделал самое важное открытие. Как оказалось, в Bloodborne существует способ запустить игру прямо на ПК без каких-либо сторонних эмуляторов. Для этого он заставил игру работать со встроенным отладчиком физического движка Havok через свой компьютер.

В этом режиме пользователь получает полный доступ ко всем элементам в игре, включая физические модели, объекты, персонажей и многое другое. По сути, Bloodborne можно пройти на ПК через режим отладки, однако вряд ли это можно назвать удобным методом игры. Дело в том, что сам по себе способ подключения требует PS4 и установленной на ней игры. Кроме этого, пользователь будет видеть не саму игру в привычном виде, а через встроенный режим отладки.

Выглядит это так:

Тем не менее, это самый ощутимый прогресс по переносу Bloodborne на ПК. При должном усилии и старании энтузиасты вполне могут выпустить RPG на ПК или хотя бы обеспечить работоспособность игры через существующие эмуляторы.