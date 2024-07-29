Энтузиасты нашли способ запустить Bloodborne на ПК без эмулятора PS4 с рабочим отладчиком

Последние успехи разработчиков эмулятора shadPS4, способного запускать сложные и масштабные игры с консоли PS4, вернули интерес сообщества к обсуждению ПК-версии Bloodborne. К сожалению, за все эти годы так и не появилось ни одной программы, способной хотя бы запустить хардкорную ролевую игру и пройти её до самого финала на ПК. Однако недавно энтузиастам удалось сделать очень важное открытие, которое может всё изменить. Фанаты сейчас находятся как никогда близко к тому, чтобы самостоятельно портировать Bloodborne для ПК.
Открытие удалось сделать пользователю под ником foxyhooligans, который в очередной раз занимался анализированием файлов Bloodborne. Основной целью энтузиаста был поиск в игре вырезанного контента и дополнительных ассетов, которые могли упустить прошлые исследователи. Ему так и не удалось найти что-то новое в этой области, однако вместо этого он сделал самое важное открытие. Как оказалось, в Bloodborne существует способ запустить игру прямо на ПК без каких-либо сторонних эмуляторов. Для этого он заставил игру работать со встроенным отладчиком физического движка Havok через свой компьютер.
В этом режиме пользователь получает полный доступ ко всем элементам в игре, включая физические модели, объекты, персонажей и многое другое. По сути, Bloodborne можно пройти на ПК через режим отладки, однако вряд ли это можно назвать удобным методом игры. Дело в том, что сам по себе способ подключения требует PS4 и установленной на ней игры. Кроме этого, пользователь будет видеть не саму игру в привычном виде, а через встроенный режим отладки.
Выглядит это так:
Тем не менее, это самый ощутимый прогресс по переносу Bloodborne на ПК. При должном усилии и старании энтузиасты вполне могут выпустить RPG на ПК или хотя бы обеспечить работоспособность игры через существующие эмуляторы.
никогда не понимал этого хадрачивания на данную игру, обычный соулслайк от которого пукан рвется и клавиатура об стенку раскалывается из-за хардкордности, такое только мазахистам зайдет.
как минимум сеттинг и пушки есть
но а хардкордность никуда не ушла же ибо это соулслайк же?
Благодаря хардкорности в эти игру начинаешь глубже вникать. Без карты уже будешь знать каждую локацию, да что уж там, каждый коридор. Где стоят враги и тд. И после прохождения подобная игра, явно, не вылетит просто так из головы. Помню как я бил одного босса, долго достаточно. Так потом мне снилось, что я сам лично с ним сражаюсь, перекатываюсь ну и все такое)) так я в неё погрузился. Там постоянно у тебя внутренняя тревога и опасение. Я лично играю не для того чтобы расслабиться как многие, а вникнуть и погрузиться как в атмосферу так и геймплей.
ну тогда качайте мод SW Escape yavin 4 the lost maps, там хардкордность такая что бомбанет люто, надо каждые 2 минуты сохранятся ибо врагов полно и все со световыми мечами + гранатометчики везде + солдаты штурмовики + ловушки в виде проваливавшегося в безду пола, умирать там будете очень и очень часто, вам понравится думаю.
там помимо харкора и механик уклонений и перекатов, ещё сбор душ и эти костры, это всё соулслайки
Звучит как: для запуска не нужна PS4, но способ запуска требует PS4)
Люди которые проходят соулсы всеми возможными способами,только рады будут пойти через режим отладки)
когда спецы по реверс инженирингу продолжат не оф порты на ПК, пора 6,7, 8 и 9 поколения без всяких эмуляторов и костылей
Сначала найди добровольцев энтузиастов в большом кол-ве и найди символ отладки, а потом уже говори про остальные поколения.
Вот, в дискорде бери файлы и занимайся обратным программированием. Удачи найди еще людей.
Да подождите немного. Я думаю, что эту игру портируют в любом случае.
Не, это уже дело принципа)
как прекрасно когда пох на всю эту мазохщину..)
как будто человека в космос пытаются отправить, столько проблем с портом на пк
Ну теперь то можно поиграть
За желтенького Буратино
Мне кажется что хватит маяться с этим блудборном, выйдет и так,официально
один из последних оплотов плойки, не будет его и демон солса в эксклюзивах - смысла брать приставку воощемто сразу пропадет 🪤🗿даже страшно представить условия контракта что игрулю стока лет в эксклюзивах держат хотя ее больше ринга купили бы учитывая как она распиарена уже🤣
Я конечно не люблю костыльные методы, но тут просто сони уже всех довела со своим оттягиванием, что уж лучше так чем ни как
Скорее выпустят вторую часть бб или дс, чем старые игры портируют.
Ну они портируют эксклюзивы, но только новые, их уже который год просят они не выпускают, хотя это вроде как у многих самая любимая соулс игра , я был бу счастрив увидеть игру в в фул или 2к в 60 кадрах на клавамыши потому что так это боль
Скоро
В чем проблема купить плойку пройти бб и продать? Ничего не потеряешь, а учитывая как колошматит рубль, может и выиграешь)
Сейчас бы ради одной игры столько костылей устраивать. Купи одно, второе, третье, поиграй, потом ещё попробуй продай и в минус не уйди
ну да, покупать консоли, ради пары игр и телек к ним, ещё и сейчас у нас ситуация не ахти
да плойка даже в деревне легко продается за неделю максимум. В свое время купил прошку за 25, за 2 года прошел все что хотел и продал за 35