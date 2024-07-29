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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 470 оценок

Энтузиасты нашли способ запустить Bloodborne на ПК без эмулятора PS4 с рабочим отладчиком

Gutsz
Новости

Последние успехи разработчиков эмулятора shadPS4, способного запускать сложные и масштабные игры с консоли PS4, вернули интерес сообщества к обсуждению ПК-версии Bloodborne. К сожалению, за все эти годы так и не появилось ни одной программы, способной хотя бы запустить хардкорную ролевую игру и пройти её до самого финала на ПК. Однако недавно энтузиастам удалось сделать очень важное открытие, которое может всё изменить. Фанаты сейчас находятся как никогда близко к тому, чтобы самостоятельно портировать Bloodborne для ПК.

Открытие удалось сделать пользователю под ником foxyhooligans, который в очередной раз занимался анализированием файлов Bloodborne. Основной целью энтузиаста был поиск в игре вырезанного контента и дополнительных ассетов, которые могли упустить прошлые исследователи. Ему так и не удалось найти что-то новое в этой области, однако вместо этого он сделал самое важное открытие. Как оказалось, в Bloodborne существует способ запустить игру прямо на ПК без каких-либо сторонних эмуляторов. Для этого он заставил игру работать со встроенным отладчиком физического движка Havok через свой компьютер.

В этом режиме пользователь получает полный доступ ко всем элементам в игре, включая физические модели, объекты, персонажей и многое другое. По сути, Bloodborne можно пройти на ПК через режим отладки, однако вряд ли это можно назвать удобным методом игры. Дело в том, что сам по себе способ подключения требует PS4 и установленной на ней игры. Кроме этого, пользователь будет видеть не саму игру в привычном виде, а через встроенный режим отладки.

Выглядит это так:

Тем не менее, это самый ощутимый прогресс по переносу Bloodborne на ПК. При должном усилии и старании энтузиасты вполне могут выпустить RPG на ПК или хотя бы обеспечить работоспособность игры через существующие эмуляторы.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Brock_Harrison

никогда не понимал этого хадрачивания на данную игру, обычный соулслайк от которого пукан рвется и клавиатура об стенку раскалывается из-за хардкордности, такое только мазахистам зайдет.

12
Rorschach93

как минимум сеттинг и пушки есть

-2
Brock_Harrison Rorschach93

но а хардкордность никуда не ушла же ибо это соулслайк же?

-2
Сергей Понащенко Brock_Harrison

Благодаря хардкорности в эти игру начинаешь глубже вникать. Без карты уже будешь знать каждую локацию, да что уж там, каждый коридор. Где стоят враги и тд. И после прохождения подобная игра, явно, не вылетит просто так из головы. Помню как я бил одного босса, долго достаточно. Так потом мне снилось, что я сам лично с ним сражаюсь, перекатываюсь ну и все такое)) так я в неё погрузился. Там постоянно у тебя внутренняя тревога и опасение. Я лично играю не для того чтобы расслабиться как многие, а вникнуть и погрузиться как в атмосферу так и геймплей.

-1
Brock_Harrison Сергей Понащенко

ну тогда качайте мод SW Escape yavin 4 the lost maps, там хардкордность такая что бомбанет люто, надо каждые 2 минуты сохранятся ибо врагов полно и все со световыми мечами + гранатометчики везде + солдаты штурмовики + ловушки в виде проваливавшегося в безду пола, умирать там будете очень и очень часто, вам понравится думаю.

-1
Rorschach93 Brock_Harrison

там помимо харкора и механик уклонений и перекатов, ещё сбор душ и эти костры, это всё соулслайки

-1
ghost_witcher

Звучит как: для запуска не нужна PS4, но способ запуска требует PS4)

10
VIGITAL1

Люди которые проходят соулсы всеми возможными способами,только рады будут пойти через режим отладки)

3
Rorschach93

когда спецы по реверс инженирингу продолжат не оф порты на ПК, пора 6,7, 8 и 9 поколения без всяких эмуляторов и костылей

0
ugf16349

Сначала найди добровольцев энтузиастов в большом кол-ве и найди символ отладки, а потом уже говори про остальные поколения.

Вот, в дискорде бери файлы и занимайся обратным программированием. Удачи найди еще людей.

Спойлер
0
Ahnx

Да подождите немного. Я думаю, что эту игру портируют в любом случае.

0
Aku Metsu

Не, это уже дело принципа)

1
Вадим Якимов

как прекрасно когда пох на всю эту мазохщину..)

0
Talendor3

как будто человека в космос пытаются отправить, столько проблем с портом на пк

0
dreamevil2067

Ну теперь то можно поиграть

За желтенького Буратино

Мне кажется что хватит маяться с этим блудборном, выйдет и так,официально

0
Wolfenstein

один из последних оплотов плойки, не будет его и демон солса в эксклюзивах - смысла брать приставку воощемто сразу пропадет 🪤🗿даже страшно представить условия контракта что игрулю стока лет в эксклюзивах держат хотя ее больше ринга купили бы учитывая как она распиарена уже🤣

0
vertehwost

Я конечно не люблю костыльные методы, но тут просто сони уже всех довела со своим оттягиванием, что уж лучше так чем ни как

-1
Hevin

Скорее выпустят вторую часть бб или дс, чем старые игры портируют.

0
vertehwost Hevin

Ну они портируют эксклюзивы, но только новые, их уже который год просят они не выпускают, хотя это вроде как у многих самая любимая соулс игра , я был бу счастрив увидеть игру в в фул или 2к в 60 кадрах на клавамыши потому что так это боль

0
OneTweak

Скоро

-1
_RedLion_

В чем проблема купить плойку пройти бб и продать? Ничего не потеряешь, а учитывая как колошматит рубль, может и выиграешь)

-6
ratte88

Сейчас бы ради одной игры столько костылей устраивать. Купи одно, второе, третье, поиграй, потом ещё попробуй продай и в минус не уйди

3
Rorschach93

ну да, покупать консоли, ради пары игр и телек к ним, ещё и сейчас у нас ситуация не ахти

0
_RedLion_ ratte88

да плойка даже в деревне легко продается за неделю максимум. В свое время купил прошку за 25, за 2 года прошел все что хотел и продал за 35

0