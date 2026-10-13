Энтузиасты запустили полноценный мультиплеер и бесшовный кооператив для ПК-версии Bloodborne

Разработка фанатских модификаций и инструментов для запуска Bloodborne на персональных компьютерах через эмулятор shadPS4 и нативные компоненты вышла на новый этап. Разработчик под ником Classmg22 выпустил первый публичный тестовый билд модификации Bloodborne Seamless Co-op под номером 0.0.1. Параллельно с этим команда проекта The Hunter's Dream вместе с энтузиастом Droogie наладила работу выделенных серверов и специального инструмента bbhost, возвращающего в проект классические сетевые функции.

Благодаря утилите bbhost и серверам The Hunter's Dream фанаты на ПК получили доступ к сетевой инфраструктуре оригинального экшена от компании FromSoftware. В игре заработали фантомы других охотников, кровавые послания, пятна крови, глифы для доступа к Чашам и традиционный вызов союзников. Авторизация на сервере устроена через привязку учетной записи Discord или регистрацию прямо во встроенном меню программы по нажатию клавиши F10, а для переноса файлов сохранений из shadPS4 выделена отдельная директория.

Главным техническим прорывом для любителей совместного прохождения стал мод Bloodborne Seamless Co-op, созданный по принципу аналогичных модификаций для Elden Ring и Dark Souls. Модификация устраняет жесткие ограничения оригинального сетевого кода от Sony и разработчиков из FromSoftware. Кооперативная сессия больше не обрывается после гибели охотников, активации фонарей, переходов между локациями, побед над боссами или посещения сна охотника. В одном игровом мире могут находиться до 5 человек одновременно - хост и 4 приглашенных гостя.

Приглашенные охотники автоматически перемещаются за лидером группы при смене локаций и возрождаются вместе со всем отрядом. Каждый участник сохраняет свой уровень, отголоски крови и экипировку, а награды за поверженных боссов попадают гостям прямо в инвентарь. Здоровье и урон противников динамически масштабируются под количество живых игроков. Для организации сетевых сессий авторы убрали необходимость тратить очки озарения, добавив комплект колоколов для поиска напарников, разрыва связи и проведения дуэлей.

Это тестовый сервер. Постоянно идет активная разработка и тестирование. Возможны периодические отключения во время перезапуска сервера при проверке подбора игроков.

- Команда The Hunter's Dream, системное уведомление сервера

Для работы сетевых компонентов требуется оригинальный файл игры версии 1.09 с идентификатором CUSA03173, извлеченный с взломанной консоли PlayStation 4 или PlayStation 5. Создатели подчеркивают недопустимость пиратства, требуя самостоятельной расшифровки исполняемого файла eboot.bin с помощью утилиты Unfself или скриптов на Python. Модификация подготовлена как для работы в составе эмулятора shadPS4, так и для нативного билда BBport под Windows.

Сетевой функционал не ограничивается публичными серверами. Игроки могут поднимать собственные выделенные хосты через виртуальные сети Radmin VPN, Tailscale, локальную сеть или серверы VPS. Кроме того, создатели предусмотрели поддержку совместной игры за одним монитором в режиме разделения экрана с помощью сторонней утилиты Nucleus Co-op.

Проект находится в стадии активных тестов и пока содержит технические шероховатости. В модификации BBSC не поддерживается совместное прохождение Подземелий Чаши, где доступен только одиночный режим, а в случае гибели всей группы хост иногда может возродиться в локации сна охотника. Автор уже выпустил два срочных обновления для стабилизации соединения и настойчиво рекомендует создавать резервные копии сохранений перед выходом в сеть.