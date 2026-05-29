Фанат Bloodborne 11 лет помогал игрокам побеждать одного из самых сложных боссов

Игрок под ником Noahman90 рассказал, что прекращает свою многолетнюю «службу» в Bloodborne, которой он посвятил более 3500 часов. Всё это время он помогал другим игрокам побеждать Сироту Коса — одного из самых сложных боссов в играх FromSoftware.

По словам фаната, он начал заниматься кооперативной помощью ещё после выхода дополнения The Old Hunters в 2015 году. Именно Сирота Коса чаще всего требовал призыва союзников, поэтому Noahman90 практически полностью сосредоточился на этом сражении.

Со временем помощь игрокам превратилась для него в настоящее увлечение. Он признаётся, что идеально выучил бой и получал удовольствие от каждой попытки. За годы игры Noahman90, по собственным подсчётам, помог победить босса примерно 5–6 тысячам человек.

Для битвы он использовал Клинки Милосердия — оружие ближнего боя, которое, по его словам, превращало сражение с Сиротой Коса в «настоящий танец». При этом игрок принципиально не пользовался огнестрельным оружием, поскольку парирования слишком упрощали бой.

Однако теперь Noahman90 решил завершить свою историю в Bloodborne. Главная причина — заметное сокращение онлайна. Игрок говорит, что его практически перестали призывать в чужие миры, а активность сообщества за последние годы сильно упала.

Интересно, что именно Bloodborne стала для него первой игрой FromSoftware. Как и легендарный Let Me Solo Her из Elden Ring, Noahman90 сначала сам страдал от сложного босса, а затем решил помогать другим игрокам проходить это испытание.

Несмотря на уход, фанат признаётся, что до сих пор считает бой с Сиротой Коса одним из лучших во всей серии Soulsborne и уверен, что всё ещё может улучшить своё мастерство.