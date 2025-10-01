ЧАТ ИГРЫ
Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
Фанатский ремастер Bloodborne для ПК получил улучшения освещения и многое другое

monk70 monk70

На этой неделе проект ремастера Bloodborne для ПК получил новое обновление, которое ещё больше доработало визуальную составляющую, внося исправления и улучшения.

В версии 0.89.6 исправлены проблемы с неправильным цветом или освещением объектов, добавлены некоторые улучшения в параллакс и исправлены некоторые оставшиеся ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях. Новая версия проекта была выпущена вместе с новым пресетом Reshade, включающий в себя другой тип временного сглаживания, который, по мнению создателя проекта fromsoftserve, лучше работает в игре. Как новую версию проекта, так и пресет Reshade можно скачать по ссылке.

Вместе с запуском новой версии проекта ремастера Bloodborne для ПК разработчик fromsoftserve опубликовал новое видео, подробно описывающее улучшения, внесённые модом. Наиболее заметными из них по-прежнему остаются динамические тени, для достижения которых потребовалось удалить запечённое освещение и проделать немало работы. Тяжёлая работа моддера полностью окупилась, поскольку благодаря этому важному изменению игра стала ближе к более поздним играм FromSoftware.

Поскольку любимый эксклюзив для PS4, разработанный FromSoftware, так и не получил официального порта для ПК, мод ремастера Bloodborne для ПК совместим только с эмулированной версией игры, запускаемой через эмулятор ShadPS4.

Комментарии:  6
User_200

Столько времени прошло и до сих пор не сделали, полноценный репак для зеленого магазина.

Gil from Uruk

Что, так тяжело скачать образ и настроить эмулятор? Минут на 15-20 делов🤦

User_200 Gil from Uruk

А образ ты будешь качать 3 кбит/сек. Потому что сидеров нет ало. А настроить эмуль ничего сложного нет.

borsic Gil from Uruk

Ага, только ещё модов нужных накати хз по какой схеме, фиксы, патчи. Она "Из коробки" нихера не работает.

ZAUSA

Сколько "энтузиазма" вокруг Bloodborne в последние годы, что люди ждут минимум ремастер на ПК без эмулятора.

Gil from Uruk

Это всего лишь энтузиаст, который никакого отношения не имеет к команде разработчиков эмулятора shadps4