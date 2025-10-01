Фанатский ремастер Bloodborne для ПК получил улучшения освещения и многое другое

На этой неделе проект ремастера Bloodborne для ПК получил новое обновление, которое ещё больше доработало визуальную составляющую, внося исправления и улучшения.

В версии 0.89.6 исправлены проблемы с неправильным цветом или освещением объектов, добавлены некоторые улучшения в параллакс и исправлены некоторые оставшиеся ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях. Новая версия проекта была выпущена вместе с новым пресетом Reshade, включающий в себя другой тип временного сглаживания, который, по мнению создателя проекта fromsoftserve, лучше работает в игре. Как новую версию проекта, так и пресет Reshade можно скачать по ссылке.

Вместе с запуском новой версии проекта ремастера Bloodborne для ПК разработчик fromsoftserve опубликовал новое видео, подробно описывающее улучшения, внесённые модом. Наиболее заметными из них по-прежнему остаются динамические тени, для достижения которых потребовалось удалить запечённое освещение и проделать немало работы. Тяжёлая работа моддера полностью окупилась, поскольку благодаря этому важному изменению игра стала ближе к более поздним играм FromSoftware.

Поскольку любимый эксклюзив для PS4, разработанный FromSoftware, так и не получил официального порта для ПК, мод ремастера Bloodborne для ПК совместим только с эмулированной версией игры, запускаемой через эмулятор ShadPS4.