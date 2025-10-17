Фанатский ремастер Bloodborne получил обновление 0.93

Моддер fromsoftserve выпустил новую версию своего потрясающего ремастер-мода для Bloodborne, которым уже могут насладиться ПК-геймеры. Цель этого мода — полностью обновить визуальную составляющую игр

Мод Bloodborne Remaster добавляет динамические тени. Он также улучшает дальность видимости теней и делает их более яркими. Мод добавляет больше окружающего освещения, изменяя настройки игры. Он также улучшает качество текстур, благодаря чему объекты выглядят более чёткими. Кроме того, он добавляет реалистичное освещение для таких объектов, как уличные фонари, настенные светильники, свечи и факелы.

Моддер добавил эффект параллакс-окклюзии к поверхностям по всей игре. Это функция в разработке, поэтому пока не все поверхности имеют POM.

В версии 0.93 fromsoftserve восстановил запечённое освещение. Он также включил альтернативные цветовые градации для большинства областей. Как он отметил, они были созданы самой FromSoftware, но по какой-то причине не были использованы.

Стоит также отметить, что в будущей версии будут заменены низкокачественные дальние модели, которые часто использовались в Bloodborne. Эти низкокачественные модели были уместны на PS4. Однако на ПК они не так уж и нужны. Благодаря более качественным дальним моделям игроки на ПК получат гораздо более красивую игру.