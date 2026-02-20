Фанаты Bloodborne попрощались с надеждой на ремейк после закрытия Bluepoint Games

Поклонники Bloodborne годами надеялись на ремейк или обновление для нового поколения консолей, однако закрытие студии Bluepoint Games практически ставит крест на этих надеждах. Создатели признанных ремейков Demon's Souls и Shadow of the Colossus всегда считались идеальными кандидатами для переработки Bloodborne, и фанаты внимательно следили за каждым анонсом PlayStation в ожидании новостей.
После объявления Sony о закрытии Bluepoint 19 февраля 2026 года, реакция сообщества была мгновенной. Игроки в Reddit выразили сожаление и разочарование: «Теперь ремейка мы точно не дождёмся» (P4PSparringChampion), «RIP, ремейк Bloodborne» (AdPractical953). Другие пользователи напомнили о коммерческом потенциале проекта: «Ремейк Bloodborne — это гарантированные деньги. Люди создавали петиции, моддеры делали его сами» (kironex).
Несмотря на разочарование, некоторые фанаты остаются осторожно оптимистичными и предлагают альтернативу полноценному ремейку. Они надеются хотя бы на обновление до 60 кадров в секунду, улучшенные текстуры и поддержку современных платформ. Пользователи вроде Bulldogfront666 отмечают, что Bloodborne не нуждается в полной переработке — достаточно современных улучшений для PS5 или ПК.
Закрытие Bluepoint Games стало тяжёлым ударом для фанатов, которые видели в студии гарантию качества и внимательность к деталям. Теперь надежды на ремейк Bloodborne рухнули, оставляя поклонников со смирением, но и с осторожной надеждой на будущие обновления. Даже минимальные улучшения графики и производительности теперь кажутся многим единственным вариантом оживить любимую игру FromSoftware.
Вот бы и фром софтвер закрыли тоже было бы хорошо, больше бы никто бы не делал соулскал
Ты такие вещи не говори.)
А чем тебе FromSoftware не угодил. Не нравятся их игры так не играй, никто не заставляет.
ну жирно в массу пошли - подзабыв другие жанры - и все пытаются повторить
Настоящие Фанаты уже давно играют в Bloodborne через эмулятор. Я как большой поклонник серии Resident Evil играл в ремейк первого Resident Evil через эмулятор Wii и RE:Zero так же. А ещё через этот же самый эмулятор я прошёл RE: Darkside и Umblrella Cronicles. Кто бы там не кричал о закрытии студии, это точно не фанаты.
Я скачал различные версии эмулятора, вплоть до самой последней, но bloodborne которую я скачал, по-прежнему не запустилась. Не знаю, как тебе удалось в нее поиграть. Программа запуска запускается и сразу же закрывается; ошибок не возникает, ничего не происходит.
С эмуляторами Play Station всегда так. Помню у меня RE: Code Veronika не запускался на Core2Duo, а у друга на Сore2quad работала игра. Где-то через пол года вышло обновление эмулятора и у меня игра наконец заработала. Тут надо короче долго и муторно ковырять, без этого ни как. У меня претензий никогда не было к эмуляторам wii.
Ремейк ждал оглушительный успех в Стиме,но у Сони другие планы.)
Сначала запретить PSN во многих странах, а вместе с ним и игры для этой платформы, а затем не портировать этот Souls remake и Bloodborne и не желать выпускать их на Steam. Вот это действительно бизнес-стратегия.
Зачем там ремейк?
так на пк был бы
Ага, что-то не заметил ремейк ДС0 на пк
0 ?
Бедные сонибои)
На ПК уже кто хотел - прошли в 4к и в 60фпс. Полностью рабочий эмуль уже больше года работает. Я платину выбил вот в январе и забыл про игру.
Речь про ремейк, а не ремастер
Странно, что эти больные на голову воображаемые тобой "фанаты" на что-то там надеялись, спустя 11 лет и десятков тупорылых фейков и вбросов от "надежных инсайдеров"
Как всегда, надежда только на пеку. На эмуле есть и 4k и 120+ фепесов и текстуры подтянули - вот вам и готовый ремастер.
Ну а плойкоебам можно только посочувствовать.
Странные решения, если б на пс вышло они неплохую копеечку заработали бы. Но может им денег не надо.