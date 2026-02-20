Фанаты Bloodborne попрощались с надеждой на ремейк после закрытия Bluepoint Games

Поклонники Bloodborne годами надеялись на ремейк или обновление для нового поколения консолей, однако закрытие студии Bluepoint Games практически ставит крест на этих надеждах. Создатели признанных ремейков Demon's Souls и Shadow of the Colossus всегда считались идеальными кандидатами для переработки Bloodborne, и фанаты внимательно следили за каждым анонсом PlayStation в ожидании новостей.

После объявления Sony о закрытии Bluepoint 19 февраля 2026 года, реакция сообщества была мгновенной. Игроки в Reddit выразили сожаление и разочарование: «Теперь ремейка мы точно не дождёмся» (P4PSparringChampion), «RIP, ремейк Bloodborne» (AdPractical953). Другие пользователи напомнили о коммерческом потенциале проекта: «Ремейк Bloodborne — это гарантированные деньги. Люди создавали петиции, моддеры делали его сами» (kironex).

Несмотря на разочарование, некоторые фанаты остаются осторожно оптимистичными и предлагают альтернативу полноценному ремейку. Они надеются хотя бы на обновление до 60 кадров в секунду, улучшенные текстуры и поддержку современных платформ. Пользователи вроде Bulldogfront666 отмечают, что Bloodborne не нуждается в полной переработке — достаточно современных улучшений для PS5 или ПК.

Закрытие Bluepoint Games стало тяжёлым ударом для фанатов, которые видели в студии гарантию качества и внимательность к деталям. Теперь надежды на ремейк Bloodborne рухнули, оставляя поклонников со смирением, но и с осторожной надеждой на будущие обновления. Даже минимальные улучшения графики и производительности теперь кажутся многим единственным вариантом оживить любимую игру FromSoftware.