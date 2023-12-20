God of War, Bloodborne, Days Gone и другие игры: Обнародованы данные о продажах всех эксклюзивов PlayStation

Разработчики Marvel's Spider-Man, Marvel's Wolverine и Ratchet & Clank на днях были атакованы группой хакеров. Злоумышленникам удалось похитить тысячи файлов и терабайты данных о будущих проектах Insomniac Games, а также важные отчеты всего подразделения PlayStation. Среди многочисленных утечек наибольший интерес представляет только один документ, который впервые раскрывает точные данные о продажах всех эксклюзивов для PS4 и PS5.
Эта утечка предоставляет точное количество проданных копий одного из лучших хардкорных экшенов, вышедших только на PS4. Спустя 8 лет после релиза мы наконец-то узнали, что Bloodborne разошелся тиражом 7.464 миллиона копий. Эти цифры продаж лишь на несколько сотен тысяч опережают количество проданных копий Days Gone — 7.322 миллиона. Многие упрекали зомби-экшен от SIE Bend Studios в том, что он плохо продался, но данный отчет указывает на обратное. Days Gone является одним из лучших эксклюзивов PlayStation, который стоит на ровне с Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank и превосходит ряд других проектов, включая ремейк Demon's Souls, который продался тиражом 1.857 миллиона копий.
Игры 2021 финансового года:
- Ratchet & Clank: Rift Apart - 2.34 млн.
- MLB The Show 21 - 1.606 млн.
- Ghost of Tsushima Director's Cut - 1.494 млн.
- Returnal - 866 тыс.
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 329 тыс.
- Death Stranding Director's Cut - 210 тыс.
Игры 2020 финансового года:
- Spider-Man: Miles Morales - 10.184 млн.
- The Last of Us Part II - 9.636 млн.
- Ghost of Tsushima - 7.436 млн.
- Demon's Souls Remake - 1.857 млн.
- Sackboy: A Big Adventure - 1.289 млн.
- Predator: Hunting Grounds - 778 тыс.
Каталог игр (до 2020 финансового года):
- Spider-Man 2018 - 22.121 млн.
- God of War PS4 - 20.826 млн.
- Horizon Zero Dawn - 19.261 млн.
- Uncharted 4: A Thief's End - 18.616 млн.
- The Last of Us Remastered - 18.242 млн.
- Gran Turismo Sport - 12.726 млн.
- Uncharted Collection - 9.684 млн.
- Bloodborne - 7.464 млн.
- Days Gone - 7.322 млн.
- Ratchet & Clank - 6.97 млн.
- God of War 3 Remastered - 5.57 млн.
- Detroit Become Human - 5.406 млн.
- LittleBigPlanet 3 - 5.391 млн.
- Uncharted: The Lost Legacy - 5.246 млн.
- InFamous: Second Son - 5.084 млн.
- Driveclub - 4.764 млн.
- Death Stranding - 4.157 млн.
- Until Dawn - 3.906 млн.
Стоит отметить, что данный отчет не отражает полной и актуальной информации. В нем нет игр, вышедших в 2023 году. Как сообщается, отчет о продажах всех эксклюзивов PlayStation был сформирован еще в феврале 2022 года и учитывает только данные с консолей PS4 и PS5.
Напомним, сегодня в сети были опубликованы первые концепты новой Ratchet & Clank с экранами сценария. Также в утечке данных подтвердилась разработка многопользовательского спин-оффа в мире Horizon и новой игры от Bluepoint. И самое главное, утечка впервые намекнула на ПК-версию Marvel's Wolverine.
ну что когда будет Days Gone 2 и Bloodborne на ПК????
Было бы очень интересно узнать, почему действительно нет 2 части Days Gone, и ремастера Bloodborne - ведь многие говорят, что безумно их ждут. Зная монетарную политику Sony - странно это все...
Уже молчу о ПК-порте Bloodborne:)
Там уже говорили сложности в портирование игры на ПК есть, им по ходу нужно с нуля игру делать вроде как, поэтому это не особо выгодно для них, ведь это не малые бабки все таки, а будет ли прибыль с неё, вот тут вопрос.
Эта игра одна из лучших лично для меня стала и мне бы тоже хотелось узнать, правда что только из за придурошных критиков игру забросили или есть какая то другая причина...