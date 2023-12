God of War, Bloodborne, Days Gone и другие игры: Обнародованы данные о продажах всех эксклюзивов PlayStation

Разработчики Marvel's Spider-Man, Marvel's Wolverine и Ratchet & Clank на днях были атакованы группой хакеров. Злоумышленникам удалось похитить тысячи файлов и терабайты данных о будущих проектах Insomniac Games, а также важные отчеты всего подразделения PlayStation. Среди многочисленных утечек наибольший интерес представляет только один документ, который впервые раскрывает точные данные о продажах всех эксклюзивов для PS4 и PS5.

Эта утечка предоставляет точное количество проданных копий одного из лучших хардкорных экшенов, вышедших только на PS4. Спустя 8 лет после релиза мы наконец-то узнали, что Bloodborne разошелся тиражом 7.464 миллиона копий. Эти цифры продаж лишь на несколько сотен тысяч опережают количество проданных копий Days Gone — 7.322 миллиона. Многие упрекали зомби-экшен от SIE Bend Studios в том, что он плохо продался, но данный отчет указывает на обратное. Days Gone является одним из лучших эксклюзивов PlayStation, который стоит на ровне с Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank и превосходит ряд других проектов, включая ремейк Demon's Souls, который продался тиражом 1.857 миллиона копий.

Игры 2021 финансового года:

Ratchet & Clank: Rift Apart - 2.34 млн. MLB The Show 21 - 1.606 млн. Ghost of Tsushima Director's Cut - 1.494 млн. Returnal - 866 тыс. Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 329 тыс. Death Stranding Director's Cut - 210 тыс.

Игры 2020 финансового года:

Spider-Man: Miles Morales - 10.184 млн. The Last of Us Part II - 9.636 млн. Ghost of Tsushima - 7.436 млн. Demon's Souls Remake - 1.857 млн. Sackboy: A Big Adventure - 1.289 млн. Predator: Hunting Grounds - 778 тыс.

Каталог игр (до 2020 финансового года):

Spider-Man 2018 - 22.121 млн.

God of War PS4 - 20.826 млн.

Horizon Zero Dawn - 19.261 млн.

Uncharted 4: A Thief's End - 18.616 млн.

The Last of Us Remastered - 18.242 млн.

Gran Turismo Sport - 12.726 млн.

Uncharted Collection - 9.684 млн.

Bloodborne - 7.464 млн.

Days Gone - 7.322 млн.

Ratchet & Clank - 6.97 млн.

God of War 3 Remastered - 5.57 млн.

Detroit Become Human - 5.406 млн.

LittleBigPlanet 3 - 5.391 млн.

Uncharted: The Lost Legacy - 5.246 млн.

InFamous: Second Son - 5.084 млн.

Driveclub - 4.764 млн.

Death Stranding - 4.157 млн.

Until Dawn - 3.906 млн.

Стоит отметить, что данный отчет не отражает полной и актуальной информации. В нем нет игр, вышедших в 2023 году. Как сообщается, отчет о продажах всех эксклюзивов PlayStation был сформирован еще в феврале 2022 года и учитывает только данные с консолей PS4 и PS5.

Напомним, сегодня в сети были опубликованы первые концепты новой Ratchet & Clank с экранами сценария. Также в утечке данных подтвердилась разработка многопользовательского спин-оффа в мире Horizon и новой игры от Bluepoint. И самое главное, утечка впервые намекнула на ПК-версию Marvel's Wolverine.