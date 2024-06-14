Хидэтака Миядзаки и другие разработчики хотели бы увидеть ПК-порт Bloodborne, но всё зависит от Sony

Благодаря требовательному игровому процессу и непревзойденному сеттингу Bloodborne стала одним из лучших эксклюзивов для PlayStation. Несмотря на постоянные просьбы фанатов, нет никаких оснований полагать, что у игры будет продолжение или хотя бы порт для ПК. Конечно, ответственные за разработку лица хотели бы перенести этот опыт на компьютеры.

Современная классика от FromSoftware дебютировала в 2015 году эксклюзивно для PlayStation 4, и удивительно, что на данный момент у нее нет даже родной версии, использующей преимущества PS5. Аналогичным образом, похоже, что Sony не намерена возрождать франшизу с помощью перезапуска или продолжения. Поклонники сохраняют надежду и уверенность, что однажды появится порт для ПК. Хотя это кажется все более далеким, разработчики признались, что им бы хотелось, чтобы была версия для компьютеров.

Во время недавнего интервью PC Gamer режиссера Хидэтаку Миядзаки снова спросили о возможности увидеть компьютерный порт. Он посмеялся и признал, что есть члены команды FromSoftware, которые хотели бы увидеть его.

«Я точно знаю, что эти ребята хотят портировать Bloodborne на ПК», — прокомментировал Миядзаки, имея в виду продюсера Ясухиро Китао и исполнителя Бобби Симпсона, присутствовавших на интервью. «Если я скажу, что хочу, у меня тоже будут проблемы. Но я не против этого».

Хидэтака Миядзаки признался, что он поддерживает идею о том, чтобы люди могли наслаждаться игрой на большем количестве платформ, и признает, что порт для ПК предотвратит ее потерю на старом оборудовании.

«Как один из создателей Bloodborne, мое личное, чистое и честное мнение заключается в том, что мне бы хотелось, чтобы больше игроков смогли насладиться этой игрой. Тем более, что это игра, получившая признание и одна из тех игр прошлого, которые теряются на старом оборудовании. Я думаю, что для любой подобной игры было бы неплохо дать возможность большему количеству игроков испытать и пережить ее. Что касается меня, то я определенно не был бы против этого», — заключил разработчик.

Хотя разработчики были бы рады переизданию, правда в том, что права интеллектуальной собственности принадлежат PlayStation. Хотя еще неизвестно, появится ли когда-нибудь новый проект во франшизе, Хидэтака Миядзаки ценит энтузиазм сообщества.