Игрок построил в Minecraft массивную башню, которая повторяет одно из самых впечатляющих мест Bloodborne ©

Игрок Minecraft построил башню по подобию одного из самых запоминающихся и значимых зданий из мира Bloodborne. Знаменитые места из видеоигр всегда были популярны среди строителей Minecraft, и сеттинг Bloodborne не является исключением.

Bloodborne продолжает оставаться актуальной для игроков Minecraft и по сей день, что демонстрирует геймер под ником OmegaKartoffel на Reddit. Он построил башню на основе Астральной часовой башни, одной из последних локаций в расширении The Old Hunters. Достигнув вершины башни, игроки смогут сразиться с боссом Bloodborne Леди Марией, чьи анимации, диалоги и загадочная история сделали ее одним из самых популярных боссов в игре.

Башня не является точным воссозданием, однако ее сходство с Астральной очень велико, хотя есть одно упущение. В Bloodborne: The Old Hunters игроки могут пройти через лик часовой башни после победы над леди Марией. Там они столкнутся с Рыбацкой деревней, заключительной областью DLC. Помимо того, что в Рыбацкой деревне есть множество секретов, сама зона массивна и расположена прямо над Астральной часовой башней. Это делает понятным, почему OmegaKartoffel решил не включать его в игру - это потребовало бы гораздо больше усилий и места.