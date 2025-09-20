Инсайдер: FromSoftware не заинтересована в сотрудничестве с Sony для выпуска ремастера Bloodborne

В ходе недавнего подкаста Game Mess Джефф Грабб и Майк Минотти обсудили возможный порт Bloodborne на PC.
По словам Минотти, Sony не может заняться этим проектом без участия FromSoftware, однако студия в настоящее время полностью сосредоточена на других проектах - Elden Ring: Nightreign и The Duskbloods.
Грабб добавил, что, согласно его источникам, FromSoftware в принципе не заинтересована в возобновлении сотрудничества с Sony по данному проекту. Это объясняет, почему несмотря на высокий спрос со стороны сообщества, ремастер или ремейк Bloodborne до сих пор так и не вышел.
Впрочем расстраиваться не стоит: Bloodborne официально доступна на PS5 через обратную совместимость, а PC-игроки могут насладиться игрой через эмулятор shadPS4. При этом, по словам Грабба, уже на ближайшем мероприятии Sony анонсирует PC-версию ремейка Demon's Souls.
Интересно - вроде бы как Демонов отказались портировать на ПК...
а сони даже в своём существование и быть в рейтинге не заинтересована.
в данном случае это тут причем?
и правильно с этой конторой лучше не связыватся. Вон связались что теперь на пк выпустить не могут
Жаль конечно. Но думаю на пс6 все же ремейк будет в стартовой линейке
Без Фони пусть делают
Да, раньше я винил только Сони. Но теперь, похоже, Фромы стали соучастниками этой ситуации. Время конторы Миядзаки стало настолько дорогим, что Сони не способны предложить адекватную сумму. Бладборн ведь не был особо успешным. Сони не хотят платить много, а Фромы не хотят работать за копейки после своих Элден рингов.
Где то давно в каком то интервью миядзаки сказал что он против ремейков и ремастеров своих игр или чтотон сам заниматься не будет. В отличии от соулсов и елдена, бладборн и демон это не 100% игры фромам принадлежат, поэтому и ремейк демонов и был от блюпоинт ремейкоделов)
Тут наибольшая проблема именно в гнилых Сони, которые сотрудничая с другими хотят, чтобы совместные игры принадлежали только им
А зачем там наличие фромов? С демонами прекрасно и без них справились.
Конечно From Software не заинтересована, они лучше будут делать свои одни и те же игры только с другими названиями