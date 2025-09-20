Инсайдер: FromSoftware не заинтересована в сотрудничестве с Sony для выпуска ремастера Bloodborne

В ходе недавнего подкаста Game Mess Джефф Грабб и Майк Минотти обсудили возможный порт Bloodborne на PC.

По словам Минотти, Sony не может заняться этим проектом без участия FromSoftware, однако студия в настоящее время полностью сосредоточена на других проектах - Elden Ring: Nightreign и The Duskbloods.

Грабб добавил, что, согласно его источникам, FromSoftware в принципе не заинтересована в возобновлении сотрудничества с Sony по данному проекту. Это объясняет, почему несмотря на высокий спрос со стороны сообщества, ремастер или ремейк Bloodborne до сих пор так и не вышел.

Впрочем расстраиваться не стоит: Bloodborne официально доступна на PS5 через обратную совместимость, а PC-игроки могут насладиться игрой через эмулятор shadPS4. При этом, по словам Грабба, уже на ближайшем мероприятии Sony анонсирует PC-версию ремейка Demon's Souls.