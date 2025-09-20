ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 969 оценок

Инсайдер: FromSoftware не заинтересована в сотрудничестве с Sony для выпуска ремастера Bloodborne

AceTheKing AceTheKing

В ходе недавнего подкаста Game Mess Джефф Грабб и Майк Минотти обсудили возможный порт Bloodborne на PC.

По словам Минотти, Sony не может заняться этим проектом без участия FromSoftware, однако студия в настоящее время полностью сосредоточена на других проектах - Elden Ring: Nightreign и The Duskbloods.

Грабб добавил, что, согласно его источникам, FromSoftware в принципе не заинтересована в возобновлении сотрудничества с Sony по данному проекту. Это объясняет, почему несмотря на высокий спрос со стороны сообщества, ремастер или ремейк Bloodborne до сих пор так и не вышел.

Впрочем расстраиваться не стоит: Bloodborne официально доступна на PS5 через обратную совместимость, а PC-игроки могут насладиться игрой через эмулятор shadPS4. При этом, по словам Грабба, уже на ближайшем мероприятии Sony анонсирует PC-версию ремейка Demon's Souls.

Инсайдер: Sony не занимается проектами, связанными с франшизой Bloodborne
13
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Alex Spector

Интересно - вроде бы как Демонов отказались портировать на ПК...

3
jax baron

а сони даже в своём существование и быть в рейтинге не заинтересована.

2
ОТСТУПНИК Style

в данном случае это тут причем?

трах_микроволновки

и правильно с этой конторой лучше не связыватся. Вон связались что теперь на пк выпустить не могут

2
-zotik-

Жаль конечно. Но думаю на пс6 все же ремейк будет в стартовой линейке

1
Hevin

Без Фони пусть делают

hKKK33

Да, раньше я винил только Сони. Но теперь, похоже, Фромы стали соучастниками этой ситуации. Время конторы Миядзаки стало настолько дорогим, что Сони не способны предложить адекватную сумму. Бладборн ведь не был особо успешным. Сони не хотят платить много, а Фромы не хотят работать за копейки после своих Элден рингов.

-zotik-

Где то давно в каком то интервью миядзаки сказал что он против ремейков и ремастеров своих игр или чтотон сам заниматься не будет. В отличии от соулсов и елдена, бладборн и демон это не 100% игры фромам принадлежат, поэтому и ремейк демонов и был от блюпоинт ремейкоделов)

1
ChromeDisaster

Тут наибольшая проблема именно в гнилых Сони, которые сотрудничая с другими хотят, чтобы совместные игры принадлежали только им

spaMER_ID

А зачем там наличие фромов? С демонами прекрасно и без них справились.

CRAZY rock GAME

Конечно From Software не заинтересована, они лучше будут делать свои одни и те же игры только с другими названиями