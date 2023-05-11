Известный датамайнер Bloodborne раскритиковал Дэвида Яффе по поводу вчерашнего заявления о ремастере Bloodborne

Лэнс Макдональд, известный датамайнер Souls-игр и человек, стоящий за неофициальным патчем BloodBorne 60FPS, обратился в Twitter с критикой в адрес Дэвида Яффе по поводу вчерашнего слуха о том, что Sony выпустит ремастер Bloodborne для PS5 или версию для ПК.
Вчера создатель оригинальных серий God of War и Twisted Metal Дэвид Скотт Яффе опубликовал на YouTube новое видео, в котором заявил, что Sony работает над PS5-версией Bloodborne или портом для ПК. Он также сказал, что игра будет присутствовать на выставке PlayStation, которая, по слухам, состоится в конце этого месяца. Как вы уже догадались, эти заявления стали вирусными, и теперь Лэнс Макдональд обрушился на Яффе за распространение необоснованных слухов. В своем твите датамайнер и инсайдер Souls-игр заявил, что Яффе упал со своего некогда высокого места и в настоящее время не имеет реальных внутренних источников.
Так грустно видеть, что Дэвид Яффе, человек, создавший God of War, настолько опустился со своего места в индустрии, что ради влияния прибегает к разглашению беспочвенных слухов, которые он услышал от создателей контента. У этого чувака больше нет даже настоящих внутренних источников. Печально.
Как и ожидалось, всегда экспрессивный Яффе ответил на твит Макдональда, заявив, что его "информация" исходит от журналиста, который часто оказывается правдивым в своей информации.
Это печально только для вас, потому что вам, похоже, нравится создавать видеоигры. В конце концов, я возненавидел это, и мне гораздо больше нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Если бы я по-прежнему хотел делать игры, я бы согласился. Отстойно иметь работу, которую ты не обожаешь. Честно говоря, я рад, что завязал с созданием игр.
В следующем твите создатель God of War добавил:
Это не "инсайдерская инфа". Это просто гребаная журналистка, которая иногда говорит мне всякое, и она всегда была права, когда делилась ею. Это не какой-то понт или что-то в этом роде; она сказала мне, что если я не назову ее имя, то могу рассказать людям. Это все, что есть/было.
В новом видео Яффе позже разъяснил свой ответ и уточнил, что он имел в виду, говоря о версии Bloodborne для PS5/ПК.
В общем, "одна бабка сказала".
Один клоун гонит на другого, они бы еще волосы друг другу начали выдирать
Генератор слухов по блодборну использовал видимо этот яффи
Ну на сегодняшний день это вроде как чуть больше чем просто слух. В очередной раз хочется верить.
за последние лет 5 было столько слухов про Bloodborne2, Bloodborne на пк и тп., что я больше поверю, что Фромы официально выпустят Bloodborne kart, чем в подобные "достоверные" слухи