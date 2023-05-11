Известный датамайнер Bloodborne раскритиковал Дэвида Яффе по поводу вчерашнего заявления о ремастере Bloodborne ©

Лэнс Макдональд, известный датамайнер Souls-игр и человек, стоящий за неофициальным патчем BloodBorne 60FPS, обратился в Twitter с критикой в адрес Дэвида Яффе по поводу вчерашнего слуха о том, что Sony выпустит ремастер Bloodborne для PS5 или версию для ПК.

Вчера создатель оригинальных серий God of War и Twisted Metal Дэвид Скотт Яффе опубликовал на YouTube новое видео, в котором заявил, что Sony работает над PS5-версией Bloodborne или портом для ПК. Он также сказал, что игра будет присутствовать на выставке PlayStation, которая, по слухам, состоится в конце этого месяца. Как вы уже догадались, эти заявления стали вирусными, и теперь Лэнс Макдональд обрушился на Яффе за распространение необоснованных слухов. В своем твите датамайнер и инсайдер Souls-игр заявил, что Яффе упал со своего некогда высокого места и в настоящее время не имеет реальных внутренних источников.

Так грустно видеть, что Дэвид Яффе, человек, создавший God of War, настолько опустился со своего места в индустрии, что ради влияния прибегает к разглашению беспочвенных слухов, которые он услышал от создателей контента. У этого чувака больше нет даже настоящих внутренних источников. Печально.

Как и ожидалось, всегда экспрессивный Яффе ответил на твит Макдональда, заявив, что его "информация" исходит от журналиста, который часто оказывается правдивым в своей информации.

Это печально только для вас, потому что вам, похоже, нравится создавать видеоигры. В конце концов, я возненавидел это, и мне гораздо больше нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Если бы я по-прежнему хотел делать игры, я бы согласился. Отстойно иметь работу, которую ты не обожаешь. Честно говоря, я рад, что завязал с созданием игр.

В следующем твите создатель God of War добавил:

Это не "инсайдерская инфа". Это просто гребаная журналистка, которая иногда говорит мне всякое, и она всегда была права, когда делилась ею. Это не какой-то понт или что-то в этом роде; она сказала мне, что если я не назову ее имя, то могу рассказать людям. Это все, что есть/было.

В новом видео Яффе позже разъяснил свой ответ и уточнил, что он имел в виду, говоря о версии Bloodborne для PS5/ПК.