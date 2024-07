Количество игроков в Bloodborne значительно выросло на фоне релиза Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Хардкорный ролевой экшен Bloodborne от японской студии FromSoftware и игрового подразделения PlayStation всегда занимал особое место в сердцах геймеров. Проект вышел ещё в 2015 году, однако, даже спустя почти десять лет, он сохраняет высокую популярность, так и не получив ремастера или хотя бы незначительных улучшений для PS5. На фоне выхода сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring популярность Bloodborne выросла буквально в несколько раз. Аналитический портал TrueTrophies зафиксировал значительный рост числа активных игроков в RPG, среди которых есть как вернувшиеся фанаты, так и совершенно новые геймеры.

Используя собственную базу данных игроков, порталу TrueTrophies удалось отследить примерное количество игроков Bloodborne на PS5 и PS4. Весьма неожиданно, но именно после выхода Elden Ring: Shadow of the Erdtree количество игроков начало заметно расти, хотя эти игры никак не связаны между собой. Согласно подсчётам, количество пользователей игры увеличилось на 57,77% за весь месяц. И это лишь примерные данные; в реальности количество игроков может быть ещё больше. Прямо сейчас Bloodborne занимает 65-е место среди самых популярных игр для PlayStation на этой неделе.

Судя по всему, внезапный рост числа игроков Bloodborne вызван "лихорадкой Soulsborne-игр", поскольку фанаты этого жанра ищут похожие проекты после прохождения Elden Ring: Shadow of the Erdtree. И тут весьма удачно расположился Bloodborne, который доступен бесплатно в рамках подписки PS Plus, тогда как за другие проекты придётся платить. Единственной другой игрой FromSoftware, которая показала рост активных игроков на прошлой неделе, помимо Bloodborne и Elden Ring (очевидно), была Dark Souls III. Игра 2016 года показала сравнительно меньший рост числа игроков на 5,9%, что сделало её 121-й самой популярной игрой PlayStation на прошлой неделе.