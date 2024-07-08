Количество игроков в Bloodborne значительно выросло на фоне релиза Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Хардкорный ролевой экшен Bloodborne от японской студии FromSoftware и игрового подразделения PlayStation всегда занимал особое место в сердцах геймеров. Проект вышел ещё в 2015 году, однако, даже спустя почти десять лет, он сохраняет высокую популярность, так и не получив ремастера или хотя бы незначительных улучшений для PS5. На фоне выхода сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring популярность Bloodborne выросла буквально в несколько раз. Аналитический портал TrueTrophies зафиксировал значительный рост числа активных игроков в RPG, среди которых есть как вернувшиеся фанаты, так и совершенно новые геймеры.
Используя собственную базу данных игроков, порталу TrueTrophies удалось отследить примерное количество игроков Bloodborne на PS5 и PS4. Весьма неожиданно, но именно после выхода Elden Ring: Shadow of the Erdtree количество игроков начало заметно расти, хотя эти игры никак не связаны между собой. Согласно подсчётам, количество пользователей игры увеличилось на 57,77% за весь месяц. И это лишь примерные данные; в реальности количество игроков может быть ещё больше. Прямо сейчас Bloodborne занимает 65-е место среди самых популярных игр для PlayStation на этой неделе.
Судя по всему, внезапный рост числа игроков Bloodborne вызван "лихорадкой Soulsborne-игр", поскольку фанаты этого жанра ищут похожие проекты после прохождения Elden Ring: Shadow of the Erdtree. И тут весьма удачно расположился Bloodborne, который доступен бесплатно в рамках подписки PS Plus, тогда как за другие проекты придётся платить. Единственной другой игрой FromSoftware, которая показала рост активных игроков на прошлой неделе, помимо Bloodborne и Elden Ring (очевидно), была Dark Souls III. Игра 2016 года показала сравнительно меньший рост числа игроков на 5,9%, что сделало её 121-й самой популярной игрой PlayStation на прошлой неделе.
Было бы здорово, если бы игра вышла на пк
Если они выйдет, то скорее всего с привязкой к PSN, а это значит ни тебе PvP, ни авторских чаш с топовыми самоцветами :(
Но всё равно было бы збс, настоящий подарок фанатам.
Сейчас бы чашы еб.ные проходить.
Ну есть же персонажи, которые в соулс лайки играют ради мультиплеера) им пофиг на мрачную атмосферу, глубокий лор, крутой арт дизайн. Дай только в трусах, со страшной носатой мордой с розовыми волосами и дубиной понагибать лошков..
Чаши в игре больше про подготовку к PvP. Так то чистой воды дрочево.
К слову, по сравнению с Проклятыми Чашами из Бладика ДЛС к Елден Рингу кажется не таким уж и сложным :D
Да уж. Дошёл до Радана... На этом мои полномочия всё.. Предыдущие то, ска, сложные, а Радан. Тут просто в сравнение с остальными не идёт. Причём первая фаза вполне простая (уже надрочился на предыдущих боссах) а вторая. Перекаты просто бесполезны на мой взгляд. Тут либо реально с нпс его валить (что очень не хочется) либо весь день убить на подбор билда, бафы, слезы, сопли и прочую хрень, чем я не люблю заниматься в соулс лайках. Блин, даже Бэйл лох в сравнении с финальным боссом. На-хре-на так усложнять? Не пойму. Вот убрали бы эти вспышки после каждого его взмаха во второй фазе - куда проще было бы. Хоть и всеравно сложность бы ощущалась. А то, тут и вспышки, ещё и по площади вокруг него, чтобы ну прям вообще не увернуться было. То вспышка прям почти во всю орену! Ну осталось только таймер добавить на 3 минуты например и все. Вот вам челенджи. Чем не вызов?!
Мне до Радана ещё топать и топать. Хожу исследую локи, собираю контент, любуюсь е*ейшим дизайном. Даже Мессмера ещё не видел, а он вроде один из начальных боссов ДЛС.
Там есть локации по дизайну похожие на вечный город из оригинальной игры?
Ну скажу так, в плане дизайна локаций, я разочарованным точно не остался. Но там много пустых полей, то с синими цветочками, то с красными. Да, красиво. Первые минут 5, потом приедается, особенно когда видишь тех же мобов, что и в начале длс. Те же крысы, собаки, скелеты и тд. Отдельно могу сказать про замки, крепости всевозможные. Их тут, по ощущению, точно не меньше , чем в оригинале, а может и больше. На карте размеры не вполне понятные. Вот когда начинаешь исследовать, то офигиваешь, как тут много мест куда можно сходить. Вертикальность локаций впечатляет. Секретные проходы в другие локации тоже есть. Секретный босс как минимум один. И во всем этом есть один минус - через энное количество времени ты начинаешь уставать от всего этого. От всех этих объёмов. Пропылесосил одно огромное поле. Думаешь, ну все, наконец-то. Выходишь на другое, которое ещё больших размеров. И такой, да ну нафиг.. Не, сегодня я всё)) без лошади вообще нечего там делать.
Перекаты работают. Просто прыгаешь за спину слева каждый раз. Вспышки тебя не тронут и после его комбо у тебя будет окно на атаку. Не хочешь заморачиваться ? Перекачиваешься в силу, берёшь самый тяжелый зелёный сет и рапиру муравьиного жала, флаконы железной кожи. И на отбитых ставишь щит и поглощаешь весь урон при этом тыкая рапирой из-за щита. Амулет на защиту, защиту от святых атак, черепаха и талисман большого щита. ГГ ВП.
А знаете, что заставило бы количество игроков Bloodborne вырасти ещё больше?
РЕЛИЗ НА ПК!
Сеттинг и дизайн локаций в BB крут, но на этом все.
Дело не в длс, а в релизе альфа-версии мода для элдена под названием Graceborne. Он успел привлечь к себе внимание, его успели отстримить известные люди вроде асмонголда - ну и судя по всему - бладик снова начал интересовать людей. По крайней мере, в вышеописанную версию я верю куда больше чем в мнимую связь с длс.
Прохожу Elden Ring: Shadow of the Erdtree, художникам FromSoftware поклон, прикольное дополнение, а Bloodborne я протёр до дыр, платину получил, игра очень крутая.
Сделайте уже наконец порт на ПК