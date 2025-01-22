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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 770 оценок

Леди Мария из Bloodborne получит шикарную фигурку за 57 тысяч рублей

Gutsz
Новости

HunDian Studio представила впечатляющую фигурку Леди Марии, одного из самых запоминающихся боссов культовой игры Bloodborne. Коллекционная статуэтка в масштабе 1/4 обещает передать фирменный дизайн и атмосферу из игры: мрачная элегантность в каждом элементе костюма, акценты на деталях оружия и даже символика Часовой башни.

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Фигурка выполнена с большим вниманием к деталям: от текстуры ткани и металлического блеска брони до роскошной резьбы на подставке, которая отсылает к астрономическим мотивам Часовой башни. Комплект включает сменные аксессуары: левую руку с ножом, а для правой можно выбрать пистолет или короткий клинок. В качестве бонуса в комплект входит миниатюра Часовой башни.

Скорее всего, статуэтка изготовлена из полирезины — популярного материала для таких коллекционных изделий благодаря его долговечности и возможности проработки мельчайших деталей. Однако стоит учитывать, что фигурка предназначена для тех, кто готов выложить за неё значительную сумму. Фигурка будет выпущена ограниченным тиражом в 99 экземпляров, а стоимость фигурки составляет 500 евро (около 57 000 рублей).

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