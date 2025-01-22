Леди Мария из Bloodborne получит шикарную фигурку за 57 тысяч рублей

HunDian Studio представила впечатляющую фигурку Леди Марии, одного из самых запоминающихся боссов культовой игры Bloodborne. Коллекционная статуэтка в масштабе 1/4 обещает передать фирменный дизайн и атмосферу из игры: мрачная элегантность в каждом элементе костюма, акценты на деталях оружия и даже символика Часовой башни.

Фигурка выполнена с большим вниманием к деталям: от текстуры ткани и металлического блеска брони до роскошной резьбы на подставке, которая отсылает к астрономическим мотивам Часовой башни. Комплект включает сменные аксессуары: левую руку с ножом, а для правой можно выбрать пистолет или короткий клинок. В качестве бонуса в комплект входит миниатюра Часовой башни.

Скорее всего, статуэтка изготовлена из полирезины — популярного материала для таких коллекционных изделий благодаря его долговечности и возможности проработки мельчайших деталей. Однако стоит учитывать, что фигурка предназначена для тех, кто готов выложить за неё значительную сумму. Фигурка будет выпущена ограниченным тиражом в 99 экземпляров, а стоимость фигурки составляет 500 евро (около 57 000 рублей).