Масштабный мод Bloodborne PC Remaster получил крупное обновление и теперь называется Shadows of the Hunt

Моддер fromsoftserve выпустил крупное обновление для своего графического мода Bloodborne PC Remaster, который теперь называется Shadows of the Hunt. Проект представляет собой визуальный ремастер, значительно улучшающий графику игры при запуске через эмулятор PS4 для ПК shadPS4.

Моддер рекомендует использовать этот мод вместе с патчем, разблокирующим частоту кадров. Вместе они считаются обязательными для комфортной игры в Bloodborne на PC.

Ключевые улучшения, которые вносит Shadows of the Hunt: