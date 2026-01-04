Масштабный мод Bloodborne PC Remaster получил крупное обновление и теперь называется Shadows of the Hunt

Моддер fromsoftserve выпустил крупное обновление для своего графического мода Bloodborne PC Remaster, который теперь называется Shadows of the Hunt. Проект представляет собой визуальный ремастер, значительно улучшающий графику игры при запуске через эмулятор PS4 для ПК shadPS4.
Моддер рекомендует использовать этот мод вместе с патчем, разблокирующим частоту кадров. Вместе они считаются обязательными для комфортной игры в Bloodborne на PC.
Ключевые улучшения, которые вносит Shadows of the Hunt:
- Динамические тени: Добавляет динамические тени для всех объектов в игре, увеличивает дистанцию и стабильность их отрисовки.
- Детализация поверхностей: Внедряет параллакс-окклюзионное картографирование (POM) для многих поверхностей (стены, полы, камни), делая их рельефными и объемными.
- Источники света: Добавляет новые точечные источники света к объектам, которые в оригинале не светились (свечи, фонари).
- Общее качество графики: Исправляет объекты, парящие в воздухе, заменяет низкодетализированные удаленные модели в Центральном Ярнаме и Соборном округе на их полноценные версии, повышает разрешение скайбоксов (неба) и улучшает систему цветокоррекции, используя альтернативные фильтры FromSoftware.
- Особое внимание в новом обновлении уделено улучшению локаций Центральный Ярнам, Старый Ярнам, Лачуга Хемвика и Сон охотника.
Классная ведь игра,а дол*аёбам из Соней всё никак не приходит в голову простая мысль выпустить игру на ПК и залутать баблища с жаждущих поиграть,вместо того,чтобы продолжать уже какой год подряд клепать какой-то мусор.Ну типа камон,игре уже 11 лет и никакого эксклюзива она из себя уже не представляет вообще.Её уже даже на ПК через эмуляторы прикрутили,о какой эксклюзивности вообще речь?То же касается и ремейка 2 ДС.Вы только представьте какой будет хайп и продажи с Бладика на ПК и тотального ремейка 2 душ с адекватным левел-дизайном.Я бы их обе купил даже не раздумывая.Но увы в Сони работают дегенераты.
Ремейк 2 dark souls? от меня братское ❤️ тогда ;) тоже поиграл бы в эту часть обожаю её
Так прикол в том,что я в неё и не играл никогда,из-за ублюдского порта на ПК.Я просто не хочу получать такой игровой опыт при первом её прохождении.Если когда-нибудь дождусь хотя бы ремастера с нормальным управлением,то обязательно её пройду,хотя я эту игру уже в доль и поперёк на просторах Ютуба изучил.Всё же это самая популярная у фанатов серии игра,по крайней мере срачи по ней точно легендарные).В частности чем же она должна была быть до переделки).
кто хочет уже себе накатил D2LE и управление сделал нормальное как было в DSR и клавиши поставил а не кнопки от геймпада и уже кайфанул от игры. Вот лично я уже давно закрыл гештальт по всем DS'м. Да и в целом только в Demon Souls Remake не играл, покупать ради одной игры PS5 не хочется а аренда ну такое себе, а ну AC6FOR ещё остался. А так DS2SOTFS прикольная игра, особенно с выше упомянутыми модами.
Клёво 👍
НУ што сьели сонибои)))а ведь прошло всего ничего 10 лет каких то аххаххахахахах
Отбитые это сами Сони,раз спустя 11 лет всё ещё не додумались игру на ПК выпустить и срубить бабла.Многие хер клали на эти эмуляторы ломаные.