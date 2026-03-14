Мод Bloodborne PC Remaster получил улучшенные текстуры, сглаживание и глубину резкости

Моддер «fromsoftserve» выпустил совершенно новую версию своего ремастера Bloodborne для ПК. Версия 0.99.57 повторно включает и улучшает внутриигровое сглаживание и глубину резкости. Таким образом, вам больше не нужно использовать Reshade для их включения. Более того, она включает все доработки и улучшения, которые моддер внёс в версию 0.99.4.

fromsoftserve обновил Хемвик (удаление запечённых теней, текстуры и т. д.) и Границу кошмара (масштабирование текстур, карты блеска, параллакс и т. д.). Он также исправил различные ошибки и внёс небольшие корректировки освещения игрока на некоторых картах.

Вы можете скачать Bloodborne PC Remaster V0.99.57 по этой ссылке. Более того, похоже, что моддеры выяснили, как включить SSR-отражения в игре. Ниже вы найдете видео, показывающее, как это сделать.