Моддер добавил в Bloodborne поддержку NVIDIA RTX Remix и DLSS 5 через shadPS4 - без официальной версии игры для ПК

Эксклюзив PlayStation 4 Bloodborne получил графические улучшения с использованием NVIDIA RTX Remix и DLSS 5 Neural Rendering благодаря эмулятору shadPS4. Игра FromSoftware вышла в 2015 году и так и не получила официального порта для ПК, однако развитие shadPS4 уже позволяет запускать её на компьютерах. Теперь моддер gabdeg продемонстрировал новый этап — работу Bloodborne вместе с современными технологиями рендеринга NVIDIA.

Разработчик опубликовал демонстрационный ролик, в котором Bloodborne с RTX Remix показана в нескольких локациях, включая Сон охотника, клинику Йозефки и Центральный Ярнам. В видео также сравнивается изображение с включённой и отключённой технологией Neural Rendering, также называемой DLSS 5. Однако не менее интересным оказался сам технический способ интеграции RTX Remix.

RTX Remix изначально создавалась преимущественно для старых игр на DirectX 8 и DirectX 9, использующих фиксированный графический конвейер. Современные игры обычно полагаются на программируемые шейдеры и поэтому несовместимы со стандартным механизмом захвата RTX Remix. Предыдущие попытки обойти это ограничение предполагали принудительный перевод рендеринга через фиксированный конвейер DirectX 9, что приводило к проблемам совместимости и увеличивало число draw calls.

Gabdeg применил другой подход. Вместо преобразования всего рендерера Bloodborne в DirectX 9 он конвертирует статическую геометрию окружения непосредственно в формат RTX Remix. Динамическая геометрия — в том числе движущиеся объекты и персонажи — передаётся напрямую из игры, работающей через shadPS4. Благодаря этому RTX Remix получает сцену без необходимости переводить весь проект на устаревший графический конвейер.

По словам разработчика, традиционный метод конвертации, вероятно, не позволил бы Bloodborne достичь приемлемой производительности из-за большого количества вызовов отрисовки. Новый подход потенциально может оказаться полезным и для других игр, которые в обычных условиях несовместимы с RTX Remix.

При этом проект пока остаётся ранним «ранняя демонстрация технологии». Gabdeg подчёркивает, что речь не идёт об анонсе готового мода Bloodborne RTX Remix: многие технические проблемы ещё не решены, а сроков выпуска нет. Bloodborne по-прежнему остаётся эксклюзивом PlayStation 4 без официальной Windows-версии, однако эксперимент показывает, что графические улучшения игр через эмуляцию могут выходить далеко за рамки простого повышения разрешения и частоты кадров.