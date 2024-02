Надежный инсайдер подтверждает планы Sony на улучшенную версию Bloodborne - но придется подождать

Недавно появилась новость о том, что бывший главный редактор IGN, Имран Хан, подтвердил факт того, что порт Bloodborne для PC и PS5 действительно был в разработке, однако журналист был не в курсе его дальнейшей судьбы.

После этого в беседу к нему присоединился другой инсайдер Head on the Block*, который поделился тем, что знает он: по его данным, обновленная версия Bloodborne сейчас находится на стадии планирования и она не выйдет на PS5. Инсайдер предложил журналисту пообщаться наедине, если ему интересна дальнейшая судьба Bloodborne - по всей видимости публично делиться другими подробностями он не захотел из-за NDA.

Пользователи предполагают, что по всей видимости первоначально Sony планировала обойтись простым ремастером оригинальной игры, который делала студия SIE Japan Studio, но после ее закрытия в 2021-м году японский издатель решил полностью пересмотреть концепт и сделать полноценный ремейк в духе Demon's Souls, который выйдет скорее всего уже на PS6 - так же, как для PS5 на старте вышел ремейк Demon's Souls, другой игры FromSoftware.

*Head on the Block - это надежный инсайдер (предыдущий его ник Im A Hero Too), который ранее уже неоднократно делился достоверными инсайдами касательно японских проектов. Например он первым сообщил о том, что на Xbox Games Showcase 2023 будет анонсирована Persona 3 Reload - так в итоге и случилось.