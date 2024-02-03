Надежный инсайдер подтверждает планы Sony на улучшенную версию Bloodborne - но придется подождать

Недавно появилась новость о том, что бывший главный редактор IGN, Имран Хан, подтвердил факт того, что порт Bloodborne для PC и PS5 действительно был в разработке, однако журналист был не в курсе его дальнейшей судьбы.
После этого в беседу к нему присоединился другой инсайдер Head on the Block*, который поделился тем, что знает он: по его данным, обновленная версия Bloodborne сейчас находится на стадии планирования и она не выйдет на PS5. Инсайдер предложил журналисту пообщаться наедине, если ему интересна дальнейшая судьба Bloodborne - по всей видимости публично делиться другими подробностями он не захотел из-за NDA.
Пользователи предполагают, что по всей видимости первоначально Sony планировала обойтись простым ремастером оригинальной игры, который делала студия SIE Japan Studio, но после ее закрытия в 2021-м году японский издатель решил полностью пересмотреть концепт и сделать полноценный ремейк в духе Demon's Souls, который выйдет скорее всего уже на PS6 - так же, как для PS5 на старте вышел ремейк Demon's Souls, другой игры FromSoftware.
*Head on the Block - это надежный инсайдер (предыдущий его ник Im A Hero Too), который ранее уже неоднократно делился достоверными инсайдами касательно японских проектов. Например он первым сообщил о том, что на Xbox Games Showcase 2023 будет анонсирована Persona 3 Reload - так в итоге и случилось.
Ну как бы буквально через год будет 10 лет как с момента релиза игры, так что пора бы ремейкать такую годноту. Плюс в последнее время соуслайки находятся на подъёме, и на хорошие игры данного жанра-поджанра у игроков есть спрос.
то есть на ps6 мы будем играть в игры с ps4. найс, найс.
пф и че сли игру больше 10 лет уже можно климать ремейк
та ну, лучше сейчас выпустить игру
Подкорректируем заголовок - Ненадёжный инсайдер не подтверждает планы Sony на улучшенную версию Bloodborne - ждать не придётся..
Как же запарили долбошизики из Sony с этим натягиванием Бладборна на глобус, ну вылез бы какой нибудь шишарь из компании и чётко прокомментировал что игра БУДЕТ переиздана или не будет, всё тема закрыта, доят козла на ровном месте...
Обожаю Bloodborne, но вынужден признать что игра уже просто морально устарела, хоть как ты её там не украшай. Они слишком долго с ней возились.
А чё не на плай статион 7 или 8?
Тот самый инсайдер
быстрее на эмуляторе PS 4 поиграем))))так что спасибо но потом будет поздно.....
Очевидный пи**ёж. Ага, на ПС5 она не выйдет. Канешна.
надёжный инсайдер? что дальше, непорочная проститутка?
Что там улучшать ?Ну может графон чутка подтянут.Как по мне так вообще игра малоинтересна -на раз