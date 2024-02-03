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об игре
Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 395 оценок

Надежный инсайдер подтверждает планы Sony на улучшенную версию Bloodborne - но придется подождать

AceTheKing
Новости

Недавно появилась новость о том, что бывший главный редактор IGN, Имран Хан, подтвердил факт того, что порт Bloodborne для PC и PS5 действительно был в разработке, однако журналист был не в курсе его дальнейшей судьбы.

После этого в беседу к нему присоединился другой инсайдер Head on the Block*, который поделился тем, что знает он: по его данным, обновленная версия Bloodborne сейчас находится на стадии планирования и она не выйдет на PS5. Инсайдер предложил журналисту пообщаться наедине, если ему интересна дальнейшая судьба Bloodborne - по всей видимости публично делиться другими подробностями он не захотел из-за NDA.

Пользователи предполагают, что по всей видимости первоначально Sony планировала обойтись простым ремастером оригинальной игры, который делала студия SIE Japan Studio, но после ее закрытия в 2021-м году японский издатель решил полностью пересмотреть концепт и сделать полноценный ремейк в духе Demon's Souls, который выйдет скорее всего уже на PS6 - так же, как для PS5 на старте вышел ремейк Demon's Souls, другой игры FromSoftware.

*Head on the Block - это надежный инсайдер (предыдущий его ник Im A Hero Too), который ранее уже неоднократно делился достоверными инсайдами касательно японских проектов. Например он первым сообщил о том, что на Xbox Games Showcase 2023 будет анонсирована Persona 3 Reload - так в итоге и случилось.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Wing42

Ну как бы буквально через год будет 10 лет как с момента релиза игры, так что пора бы ремейкать такую годноту. Плюс в последнее время соуслайки находятся на подъёме, и на хорошие игры данного жанра-поджанра у игроков есть спрос.

7
strelok94

то есть на ps6 мы будем играть в игры с ps4. найс, найс.

3
Ruslan Бригадир

пф и че сли игру больше 10 лет уже можно климать ремейк

0
Rorschach93

та ну, лучше сейчас выпустить игру

2
Петр Стрельцов

Подкорректируем заголовок - Ненадёжный инсайдер не подтверждает планы Sony на улучшенную версию Bloodborne - ждать не придётся..

Как же запарили долбошизики из Sony с этим натягиванием Бладборна на глобус, ну вылез бы какой нибудь шишарь из компании и чётко прокомментировал что игра БУДЕТ переиздана или не будет, всё тема закрыта, доят козла на ровном месте...

0
Despot_Aspid

Обожаю Bloodborne, но вынужден признать что игра уже просто морально устарела, хоть как ты её там не украшай. Они слишком долго с ней возились.

0
dreamevil2067

А чё не на плай статион 7 или 8?

0
Kolyambus55RUS

Тот самый инсайдер

Спойлер
0
fox nemets

быстрее на эмуляторе PS 4 поиграем))))так что спасибо но потом будет поздно.....

0
PamperedZimri

Очевидный пи**ёж. Ага, на ПС5 она не выйдет. Канешна.

0
sinmaxxx

надёжный инсайдер? что дальше, непорочная проститутка?

0
Климь Чугункинь

Что там улучшать ?Ну может графон чутка подтянут.Как по мне так вообще игра малоинтересна -на раз

-2