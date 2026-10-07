Неофициальный порт Bloodborne получил Windows-версию - она уже доступна всем желающим

5 октября стало известно о том, что энтузиасты выпустили неофициальный порт Bloodborne под названием bbport для Linux и Steam Deck. Несколько часов назад состоялся релиз Windows-версии проекта:

Проект, созданный на основе работы разработчика deadinside28, позволяет запускать оригинальный исполняемый файл игры с PS4 напрямую на PC без использования эмулятора. Порт включает лаунчер с настройками на 13 языках, поддержку разблокированной частоты кадров вплоть до 90-150 FPS и поддержку FSR 3.1, FSR 4 и FSR 4.1.1. Для работы требуется собственная копия игры версии 1.09.

Помимо улучшенной графики, bbport предлагает многопоточную обработку GPU-команд, внутриигровое меню с настройками эффектов и поддержку модификаций. Проект находится в экспериментальном статусе, но уже позволяет загружать сохранения, играть со звуком и геймпадом.