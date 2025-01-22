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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 771 оценка

Новая версия Bloodborne Remaster Project 0.84 доступна для загрузки, предлагая улучшенные визуальные эффекты для игры

Serious Ash
Новости

Новая версия впечатляющего фанатского ремастера, разработанного Fromsoftserve, версии 0.84, представляет больше точечных источников света в Central Yharnam, Cathedral Ward, Old Yharnam и Cainhurst, а также улучшает качество всех точечных источников света на всех картах, изменяет некоторые карты отражения и многое другое. Изменения, внесенные в новую версию проекта, которую можно загрузить с Nexus Mods, подробно продемонстрированы разработчиком проекта в видео ниже.

Здорово видеть, как далеко зашел Bloodborne Remaster Project, учитывая, что несколько месяцев назад ни один из доступных эмуляторов PlayStation 4 не мог эмулировать игру. Однако быстрый прогресс, достигнутый эмулятором ShadPS4, наконец-то позволил насладиться одной из лучших игр, когда-либо созданных FromSoftware, наряду с несколькими другими эксклюзивами PlayStation 4, такими как Fist of the North Star: Lost Paradise.

Пока фанаты разрабатывают ремастер Bloodborne, Sony, похоже, не заинтересована в выпуске, японская компания вряд ли вернется к франшизе без участия FromSoftware

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Art Borsic

А вылеты пофиксили?

2
Blimpini

это не в компетенции fromsoftserver))) он только нагружать еще больше эмуль может.

0
Max Zol 13

ShadPS4 - по ходу эмулятор 1 игры... все остальные вылетают...

1
MAdach

Первый раз да?

-1
ABRASцовы

Бладборн тоже не работает нормально

0
ABRASцовы

Перестаньте штамповать новости про Бладборн в таком состоянии, пока что он в стадии неиграбельности и лишний раз напоминать об этом не стоит.

0