Новая версия Bloodborne Remaster Project 0.84 доступна для загрузки, предлагая улучшенные визуальные эффекты для игры

Новая версия впечатляющего фанатского ремастера, разработанного Fromsoftserve, версии 0.84, представляет больше точечных источников света в Central Yharnam, Cathedral Ward, Old Yharnam и Cainhurst, а также улучшает качество всех точечных источников света на всех картах, изменяет некоторые карты отражения и многое другое. Изменения, внесенные в новую версию проекта, которую можно загрузить с Nexus Mods, подробно продемонстрированы разработчиком проекта в видео ниже.

Здорово видеть, как далеко зашел Bloodborne Remaster Project, учитывая, что несколько месяцев назад ни один из доступных эмуляторов PlayStation 4 не мог эмулировать игру. Однако быстрый прогресс, достигнутый эмулятором ShadPS4, наконец-то позволил насладиться одной из лучших игр, когда-либо созданных FromSoftware, наряду с несколькими другими эксклюзивами PlayStation 4, такими как Fist of the North Star: Lost Paradise.

Пока фанаты разрабатывают ремастер Bloodborne, Sony, похоже, не заинтересована в выпуске, японская компания вряд ли вернется к франшизе без участия FromSoftware