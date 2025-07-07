Новая версия эмулятора ShadPS4 представляет важную функцию для более точной эмуляции Bloodborne и других игр

Стала доступна новая версия эмулятора ShadPS4, представляющая важную новую функцию, которая позволяет более точно эмулировать несколько игр, включая Bloodborne от FromSoftware.

Обновление 0.10.0 содержит множество улучшений ядра, библиотек, рекомпилятора шейдеров, графического процессора и графического интерфейса, но самым большим улучшением, как подчёркивается в сообщении в блоге, является введение обратных считываний, которые эмулируют общую память на PlayStation 4, считывая обратно память, которая была изменена на графическом процессоре, на сторону центрального процессора, что позволяет нескольким играм работать правильно. Например, с этой новой функцией взрывы вершин в Bloodborne и других играх теперь должны работать правильно, как и способность Трико карабкаться в The Last Guardian. Однако эта функция не включена по умолчанию, так как она все ещё является экспериментальной и может создавать проблемы в играх, включая проблемы с производительностью, и, как таковая, должна быть включена вручную через файлы конфигурации эмулятора.

Говоря о The Last Guardian, одном из эксклюзивов для PlayStation 4, который до сих пор не получил официального порта для ПК, эмулятор ShadPS4 добился отличного прогресса в эмуляции игры ещё до запуска новой версии эмулятора, как показано в новом видео, предоставленном BrutalSam, которое также показывает большой прогресс, достигнутый в других эксклюзивах для PS4, таких как Driveclub и Killzone Shadow Fall.