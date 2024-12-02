Новая версия проекта Bloodborne Remaster представляет новые визуальные улучшения в Центральном Ярнаме и других местах

Несколько дней назад в сети появилась новая версия Bloodborne Remaster Project, в которой появились новые визуальные улучшения в Центральном Ярнаме и нескольких других областях.
Версия 0.75, вносит некоторые визуальные улучшения посредством большего количества правок gparam для каждой области, параллакс-окклюзивного отображения для определенных поверхностей в Центральном Ярнаме, Соборном округе и нескольких других областях, а также некоторых обновленных текстур.
Вскоре после выхода новой версии Bloodborne Remaster Project разработчик проекта fromsoftserve поделился новым видео, в котором дал представление о текущем состоянии разработки. Излишне говорить, что будущее определенно выглядит хорошо для проекта, поскольку визуальные улучшения, которые он продолжит приносить, не выглядели бы неуместно в официальном ремастере.
Если бы не быстрая разработка эмулятора ShadPS4, в Bloodborne по-прежнему можно было бы играть только на PlayStation 5 и PlayStation 4. К сожалению, несмотря на огромный спрос, Sony, похоже, не заинтересована в официальном выпуске игры на ПК в ближайшее время, поэтому игра через эмулятор, похоже, будет единственным выходом в обозримом будущем.
Bloodborne теперь доступен по всему миру на PlayStation 4. В игру также можно играть на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, с некоторыми незначительными визуальными улучшениями.
ждем оф порта от Сони
мне кажется, или игра из холодно синего теперь тепло оранжевой стала
кажется
Блин... Сколько еще ждать чтоб в нее поиграть на среднем железе??? Хотелось бы 4к 60к на средней карте получить. Но возможно эта случиться чрез годик-два.
Да там уже дело не в железе, у меня 60кадров, а чё толку если она вылетает постоянно и баги кругом. Ждать ещё надо.
Багов почти нет, вылетает из-за физики одежды и то не часто, кто хочет может поставить мод с половиной физики . Спокойно играю часами почти в 2к. Вот вылетает именно когда захожу в игру или выарпаюсь но, намного реже чем было.
Ну хз, при ударе вылеты, текстуры пропадают. Не знаю у кого из коробки(условно) все работает, ставил моды, удалял SFX но пропадают текстуры и звук.
у интела проблемы и для этого есть мод -https://www.nexusmods.com/bloodborne/mods/41, после него работает очень даже хорошо. 2к именно ставить пока нельзя, текстуры пропадают, там есть другое разрешение между 1080р и 2к, поставь этот в самом внизу -2048х1152. Вот патч готовый-https://cloud.mail.ru/public/13KS/KDz6Ez1E9. Звук пропадает если крашиться игра и она в 60фпс, если в 30 звук работает отлично.
Спасибо, можно попробовать.
ПК бояре , всё еще пытаются поиграть в бладборн на пк, я же программист !!!
Что значит пытаются? Уже многие прошли, бгг...