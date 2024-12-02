Новая версия проекта Bloodborne Remaster представляет новые визуальные улучшения в Центральном Ярнаме и других местах

Несколько дней назад в сети появилась новая версия Bloodborne Remaster Project, в которой появились новые визуальные улучшения в Центральном Ярнаме и нескольких других областях.

Версия 0.75, вносит некоторые визуальные улучшения посредством большего количества правок gparam для каждой области, параллакс-окклюзивного отображения для определенных поверхностей в Центральном Ярнаме, Соборном округе и нескольких других областях, а также некоторых обновленных текстур.

Вскоре после выхода новой версии Bloodborne Remaster Project разработчик проекта fromsoftserve поделился новым видео, в котором дал представление о текущем состоянии разработки. Излишне говорить, что будущее определенно выглядит хорошо для проекта, поскольку визуальные улучшения, которые он продолжит приносить, не выглядели бы неуместно в официальном ремастере.

Если бы не быстрая разработка эмулятора ShadPS4, в Bloodborne по-прежнему можно было бы играть только на PlayStation 5 и PlayStation 4. К сожалению, несмотря на огромный спрос, Sony, похоже, не заинтересована в официальном выпуске игры на ПК в ближайшее время, поэтому игра через эмулятор, похоже, будет единственным выходом в обозримом будущем.

Bloodborne теперь доступен по всему миру на PlayStation 4. В игру также можно играть на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, с некоторыми незначительными визуальными улучшениями.