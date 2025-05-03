Новый способ управления мышью и клавиатурой в Bloodborne на эмуляторе shadPS4 набирает популярность

Энтузиасты, запускающие Bloodborne на ПК с помощью эмулятора shadPS4, получили новый инструмент для настройки управления мышью и клавиатурой, который, по отзывам, значительно превосходит стандартные возможности эмулятора. Речь идет о моде MKB2Controller, созданном пользователем N3R4i и опубликованном на портале Nexus Mods.

Данное решение представляет собой приложение, написанное на AutoHotkey, которое работает в связке с драйвером ViGEmBus. Этот драйвер создает виртуальный контроллер, на который MKB2Controller и передает сигналы от мыши и клавиатуры. По словам разработчика мода, такой подход обеспечивает более плавное движение камеры, близкое к ощущениям от нативных ПК-портов игр FromSoftware, благодаря корректной компенсации мертвой зоны по умолчанию.

Ключевым преимуществом MKB2Controller перед стандартными средствами shadPS4 создатель называет гибкость настройки и дополнительные функции. Приложение позволяет легко назначать клавиши, просто кликнув в соответствующее поле и нажав нужную кнопку. Поддерживаются комбинации клавиш, например, Shift + ЛКМ для сильной атаки, как в Dark Souls 3. Также можно назначить две разные клавиши на одну кнопку геймпада, что полезно для действий вроде уворота и отмены/возврата в меню, которые часто висят на одной кнопке.

Специально для Bloodborne в MKB2Controller добавлены отдельные горячие клавиши для уворота и отшага, которые корректно работают даже во время спринта, позволяя персонажу плавно продолжать бег после выполнения маневра. Также предусмотрены отдельные кнопки для спринта, прыжка и атаки в прыжке, и даже горячая клавиша для быстрого сохранения и выхода из игры (Win+F4), которая, по заявлению разработчика, закрывает эмулятор быстрее и стабильнее, чем стандартный крестик окна.

Еще одной особенностью является решение проблемы с прерывистой анимацией при резких поворотах во время бега (особенно заметно при быстром нажатии клавиш S и D), которое достигается за счет добавления "инкремента сглаживания движения". Мод также может использоваться совместно с другим популярным инструментом – Cheat Engine скриптом "Move camera with mouse" от imedved. Для этого потребуется изменить клавишу активации MKB2Controller, отключить в нем эмуляцию стика мыши и настроить горячие клавиши для смены цели.

Стоит отметить и некоторые ограничения. Из-за бага в самой игре Bloodborne (а не в эмуляторе или моде) корректно эмулировать оба меню, доступные через сенсорную панель DualShock 4 (меню личных предметов и меню жестов), пока не представляется возможным. Назначение кнопки на эмуляцию нажатия правой или левой части тачпада приводит к открытию одного и того же меню. Для раздельного доступа требуется эмуляция свайпа, что текущая версия используемого ПО не поддерживает.

Разработчик также упоминает, что теоретически MKB2Controller должен работать и с другими эмуляторами, например, RPCS3 для игры в Demon's Souls, хотя лично он этого не тестировал.