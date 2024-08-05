Один из самых популярных стримеров призвал Sony и FromSoftware перевыпустить Bloodborne на консолях и ПК

Kai Cenat, один из самых известных стримеров в мире с почти 13 миллионами подписчиков на Twitch, решил сыграть в Bloodborne в прямом эфире не только для собственного развлечения и развлечения своих зрителей, но и чтобы убедить Sony и FromSoftware сделать ремастер и/или версию для ПК.
Во время трансляции, посвященной игре 2014 года Cenat объяснил, что он достаточно популяренн как стример, чтобы привлечь внимание ответственных лиц к огромному спросу на ремастер игры и версию для ПК, в надежде, что желание миллионов геймеров будет исполнено. Конечно, он не думает, что Sony и FromSoftware сразу же примутся за ремастер после его обращения, но он призвал компании подумать об этом.
Не думаю, что у меня есть власть, чтобы сделать это, но у меня определенно есть власть, чтобы привлечь внимание к теме в сообществе Souls. Я чувствую, что разработчики следят за каждым моим шагом, когда я играю в эти игры. Поэтому самое меньшее, что я могу сделать, - это попытаться подтолкнуть сюжет к тому, чтобы что-то произошло. PlayStation и FromSoftware, это одна из самых запрашиваемых игр в контексте ремастера и выхода на ПК. Я к ней ещё не притронулся и только попал в сообщество. Но я уже хочу двинуться дальше и спросить: можете ли вы, пожалуйста, что-то сделать?
Стример уже не раз доказывал, что способен увлечь массы. Например, ровно год назад он организовал фанатское мероприятие на нью-йоркской площади Юнион-сквер, где пообещал раздать публике PS5. Результат? То, что должно было быть мероприятием для сотни или около того фанатов, собрало на площади тысячи людей, и вскоре ситуация переросла в хаос и беспорядки на улицах, что потребовало вмешательства 1000 сотрудников правоохранительных органов, а Kai Cenat был доставлен в суд по обвинению в подстрекательстве к насилию и незаконным митингам.
Этот молодой человек много о себе думает.
А в чем он не прав? Да, контент у него специфический, но конкретно по этому делу он все верно сказал.
Я и не говорю, что в данном конкретном случае он не прав в своих высказываниях. Просто молодой человек считает, что из-за его популярности к его мнению нужно прислушиваться более внимательно, чем к какому-либо другому.
Либо уже наш глубоко любимый всеми бутчер69 снова накосячил с переводом текста, либо как написано, так и есть.
Некоторые люди считают, что медийная популярность делает тебя невероятно ценным советчиком из-за армии лизоблюдов, готовых бездумно подписаться под каждым твоим словом, но в большинстве случаев это не так.
С другой стороны, ремейк Бладика на ПК или консолях это то, чего я жажду.
Вы еще про Red Dead Redemption вспомните))
таких троллей, как рокстар и Сега ещё нужно поискать ...
Да думаю у них в договоре с консолями адовые неустойки прописаны в случае выпуска RDR и BB на ПК.
правильно
На PS6 может и перевыпустят за одно и ПК захватят. Дабы подложить саломки в случае не удачи или слабых объемах при выходе на какой либо из платформ.
по цене новой? =))))) пусть в ад себя призовет
А ремейк Demon's Souls на ПК уже никто не просит?
Давно пора сиквел Bloodborne делать а не ремастер.
столько всего можно перевыпустить
Ремастер на ПК сильно нужен.
Кому она нужна? Паре сотне старых фанатов, которые скоро копыта откинут?
Ты извинись
А фанаты какой нибудь Готики вообще уже червей кормят по твоему мнению?))