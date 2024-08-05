Один из самых популярных стримеров призвал Sony и FromSoftware перевыпустить Bloodborne на консолях и ПК

Kai Cenat, один из самых известных стримеров в мире с почти 13 миллионами подписчиков на Twitch, решил сыграть в Bloodborne в прямом эфире не только для собственного развлечения и развлечения своих зрителей, но и чтобы убедить Sony и FromSoftware сделать ремастер и/или версию для ПК.

Во время трансляции, посвященной игре 2014 года Cenat объяснил, что он достаточно популяренн как стример, чтобы привлечь внимание ответственных лиц к огромному спросу на ремастер игры и версию для ПК, в надежде, что желание миллионов геймеров будет исполнено. Конечно, он не думает, что Sony и FromSoftware сразу же примутся за ремастер после его обращения, но он призвал компании подумать об этом.

Не думаю, что у меня есть власть, чтобы сделать это, но у меня определенно есть власть, чтобы привлечь внимание к теме в сообществе Souls. Я чувствую, что разработчики следят за каждым моим шагом, когда я играю в эти игры. Поэтому самое меньшее, что я могу сделать, - это попытаться подтолкнуть сюжет к тому, чтобы что-то произошло. PlayStation и FromSoftware, это одна из самых запрашиваемых игр в контексте ремастера и выхода на ПК. Я к ней ещё не притронулся и только попал в сообщество. Но я уже хочу двинуться дальше и спросить: можете ли вы, пожалуйста, что-то сделать?

Стример уже не раз доказывал, что способен увлечь массы. Например, ровно год назад он организовал фанатское мероприятие на нью-йоркской площади Юнион-сквер, где пообещал раздать публике PS5. Результат? То, что должно было быть мероприятием для сотни или около того фанатов, собрало на площади тысячи людей, и вскоре ситуация переросла в хаос и беспорядки на улицах, что потребовало вмешательства 1000 сотрудников правоохранительных органов, а Kai Cenat был доставлен в суд по обвинению в подстрекательстве к насилию и незаконным митингам.