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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 475 оценок

Один из самых популярных стримеров призвал Sony и FromSoftware перевыпустить Bloodborne на консолях и ПК

butcher69
Новости

Kai Cenat, один из самых известных стримеров в мире с почти 13 миллионами подписчиков на Twitch, решил сыграть в Bloodborne в прямом эфире не только для собственного развлечения и развлечения своих зрителей, но и чтобы убедить Sony и FromSoftware сделать ремастер и/или версию для ПК.

Во время трансляции, посвященной игре 2014 года Cenat объяснил, что он достаточно популяренн как стример, чтобы привлечь внимание ответственных лиц к огромному спросу на ремастер игры и версию для ПК, в надежде, что желание миллионов геймеров будет исполнено. Конечно, он не думает, что Sony и FromSoftware сразу же примутся за ремастер после его обращения, но он призвал компании подумать об этом.

Не думаю, что у меня есть власть, чтобы сделать это, но у меня определенно есть власть, чтобы привлечь внимание к теме в сообществе Souls. Я чувствую, что разработчики следят за каждым моим шагом, когда я играю в эти игры. Поэтому самое меньшее, что я могу сделать, - это попытаться подтолкнуть сюжет к тому, чтобы что-то произошло. PlayStation и FromSoftware, это одна из самых запрашиваемых игр в контексте ремастера и выхода на ПК. Я к ней ещё не притронулся и только попал в сообщество. Но я уже хочу двинуться дальше и спросить: можете ли вы, пожалуйста, что-то сделать?

Стример уже не раз доказывал, что способен увлечь массы. Например, ровно год назад он организовал фанатское мероприятие на нью-йоркской площади Юнион-сквер, где пообещал раздать публике PS5. Результат? То, что должно было быть мероприятием для сотни или около того фанатов, собрало на площади тысячи людей, и вскоре ситуация переросла в хаос и беспорядки на улицах, что потребовало вмешательства 1000 сотрудников правоохранительных органов, а Kai Cenat был доставлен в суд по обвинению в подстрекательстве к насилию и незаконным митингам.

-5
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Wing42

Этот молодой человек много о себе думает.

5
OnlyWatch

А в чем он не прав? Да, контент у него специфический, но конкретно по этому делу он все верно сказал.

0
Wing42 OnlyWatch

Я и не говорю, что в данном конкретном случае он не прав в своих высказываниях. Просто молодой человек считает, что из-за его популярности к его мнению нужно прислушиваться более внимательно, чем к какому-либо другому.

Cenat объяснил, что он достаточно популяренн как стример, чтобы привлечь внимание ответственных лиц

Либо уже наш глубоко любимый всеми бутчер69 снова накосячил с переводом текста, либо как написано, так и есть.
Некоторые люди считают, что медийная популярность делает тебя невероятно ценным советчиком из-за армии лизоблюдов, готовых бездумно подписаться под каждым твоим словом, но в большинстве случаев это не так.
С другой стороны, ремейк Бладика на ПК или консолях это то, чего я жажду.

0
digitalkid

Вы еще про Red Dead Redemption вспомните))

3
Rorschach93

таких троллей, как рокстар и Сега ещё нужно поискать ...

1
digitalkid Rorschach93

Да думаю у них в договоре с консолями адовые неустойки прописаны в случае выпуска RDR и BB на ПК.

0
Rorschach93

правильно

1
Egik81

На PS6 может и перевыпустят за одно и ПК захватят. Дабы подложить саломки в случае не удачи или слабых объемах при выходе на какой либо из платформ.

0
kaka qp0H

по цене новой? =))))) пусть в ад себя призовет

0
ZAUSA

А ремейк Demon's Souls на ПК уже никто не просит?

0
AlluringJake

Давно пора сиквел Bloodborne делать а не ремастер.

0
sergeu78

столько всего можно перевыпустить

0
Кей Овальд

Ремастер на ПК сильно нужен.

0
JustA_NiceGuy

Кому она нужна? Паре сотне старых фанатов, которые скоро копыта откинут?

-3
vertehwost

Ты извинись

5
Сергей Понащенко

А фанаты какой нибудь Готики вообще уже червей кормят по твоему мнению?))

3