"Он не хочет, чтобы её трогал кто-то другой": Сюхэй Ёсида объяснил отсутствие ремейка и ремастера Bloodborne

После закрытия студии Bluepoint Games в сети с новой силой стали активно обсуждать возможное возвращение в Ярнам. Буквально на днях разработчики развеяли дикие слухи о том, что Sony якобы заставляла их сделать из ремейка Bloodborne игру-сервис, из-за чего проект отменили. Пока комьюнити продолжало строить конспирологические теории, один из бывших ключевых руководителей PlayStation, похоже, дал самый честный и прямой ответ, почему мы до сих пор не получили ни ремастера, ни ремейка культового хита.

Ветеран индустрии Сюхэй Ёсида, который не так давно покинул ряды Sony Interactive Entertainment после десятилетий работы, дал свое новое независимое интервью в рамках подкаста Kinda Funny Gamescast. Ведущие не могли упустить шанс и задали главный вопрос последних лет: что происходит с Bloodborne?

Хотя Ёсида оговорился, что не раскрывает корпоративных секретов и озвучивает лишь свою точку зрения, его «догадка», учитывая многолетний статус в компании, расставляет всё по своим местам. Причина кроется исключительно в создателе оригинальной игры.

Моя теория такова: я помню, что Хидэтака Миядзаки действительно очень любил Bloodborne, любил то, что он создал. Поэтому я думаю, что он заинтересован в [обновлении игры], но сейчас он настолько успешен и так сильно занят, что просто не может заняться этим сам. Но при этом он не хочет, чтобы к игре прикасался кто-либо еще. Вот моя теория.

— поделился Сюхэй Ёсида

Ёсида также прояснил позицию руководства Sony по этому поводу:

Команда PlayStation уважает его желание. Так что это лишь моя догадка. Подчеркну, я не раскрываю какую-либо секретную информацию.

Эти слова идеально объясняют, почему Sony, которая сейчас охотно обновляет старые эксклюзивы, не отдает франшизу в руки сторонних специалистов вроде Nixxes или ранее студии Bluepoint. Японский платформодержатель глубоко ценит партнерские отношения со студией FromSoftware и лично Хидэтакой Миядзаки, предпочитая оставить интеллектуальную собственность в покое, нежели рисковать порчей отношений из-за передачи игры сторонней студии.

"Догадки" также частично подтверждаются сами Миядзаки, который недавно поговорил с журналистами о своем очень личном отношении к Bloodborne:

Фанатам Bloodborne остается лишь одно: надеяться, что в графике руководителя FromSoftware когда-нибудь освободится время для возвращения к своему любимому проекту.