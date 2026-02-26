ЧАТ ИГРЫ
Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 2 025 оценок

"Он не хочет, чтобы её трогал кто-то другой": Сюхэй Ёсида объяснил отсутствие ремейка и ремастера Bloodborne

Gutsz Gutsz

После закрытия студии Bluepoint Games в сети с новой силой стали активно обсуждать возможное возвращение в Ярнам. Буквально на днях разработчики развеяли дикие слухи о том, что Sony якобы заставляла их сделать из ремейка Bloodborne игру-сервис, из-за чего проект отменили. Пока комьюнити продолжало строить конспирологические теории, один из бывших ключевых руководителей PlayStation, похоже, дал самый честный и прямой ответ, почему мы до сих пор не получили ни ремастера, ни ремейка культового хита.

Ветеран индустрии Сюхэй Ёсида, который не так давно покинул ряды Sony Interactive Entertainment после десятилетий работы, дал свое новое независимое интервью в рамках подкаста Kinda Funny Gamescast. Ведущие не могли упустить шанс и задали главный вопрос последних лет: что происходит с Bloodborne?

Хотя Ёсида оговорился, что не раскрывает корпоративных секретов и озвучивает лишь свою точку зрения, его «догадка», учитывая многолетний статус в компании, расставляет всё по своим местам. Причина кроется исключительно в создателе оригинальной игры.

Моя теория такова: я помню, что Хидэтака Миядзаки действительно очень любил Bloodborne, любил то, что он создал. Поэтому я думаю, что он заинтересован в [обновлении игры], но сейчас он настолько успешен и так сильно занят, что просто не может заняться этим сам. Но при этом он не хочет, чтобы к игре прикасался кто-либо еще. Вот моя теория.

— поделился Сюхэй Ёсида

Ёсида также прояснил позицию руководства Sony по этому поводу:

Команда PlayStation уважает его желание. Так что это лишь моя догадка. Подчеркну, я не раскрываю какую-либо секретную информацию.

Эти слова идеально объясняют, почему Sony, которая сейчас охотно обновляет старые эксклюзивы, не отдает франшизу в руки сторонних специалистов вроде Nixxes или ранее студии Bluepoint. Японский платформодержатель глубоко ценит партнерские отношения со студией FromSoftware и лично Хидэтакой Миядзаки, предпочитая оставить интеллектуальную собственность в покое, нежели рисковать порчей отношений из-за передачи игры сторонней студии.

"Догадки" также частично подтверждаются сами Миядзаки, который недавно поговорил с журналистами о своем очень личном отношении к Bloodborne:

Фанатам Bloodborne остается лишь одно: надеяться, что в графике руководителя FromSoftware когда-нибудь освободится время для возвращения к своему любимому проекту.

Комментарии:  11
Кей Овальд

Ну и теперь её не только трогают, а во всю пользуют фанаты. Молодец, чувак. Твоя "тянка" теперь наша.

MNM 777

"Он не хочет, чтобы её трогал кто-то другой"

- Моя преелесть !

Death to Spies

ААА, вот оно че, ну тогда все ясно, из за какого то жадного японского клоуна, страдают фанаты и изобретают колесо из эмулятора! Жадность фраера погубит!

Lyс

Можно подумать, ты никогда ничего сам не сотворил, если не понимаешь, как адекватные творцы относятся к своим творениям. Я бы тоже не дал переделывать свое произведение. В самом крайнем случае, если бы это зависело не только от меня, жёстко контролировал бы каждую правку, дополнение

NРС

Ни себе, ни людям. Поступок не Хидетаки, но его альтер-эго - Мудатаки.

ZAUSA

То есть, и на ПК игру не перенесли из-за особого отношения создателя к ней? Бред...

0ncnjqybr

Сам Миядзаки, чсх, говорил прямо противоположное - что он НЕ против порта на ПК, но ИМЕННО контора пидoрасов не хочет этого.

С учетом того, что Есида типичная корпоративная крыса, даже в отставке готовая защищать честь своей корпы, а Бабадзаки 1) уже делал ремастер DS, а значит, не имеет ничего против ремастеров; 2) не имеет прав на ip ББ, 3) ВСЕ свои самостоятельные игры выпустил на пк - я куда сильнее верю именно Бабадзаки, а не этой крысе.

AchingGarrison
главный вопрос последних лет: что происходит с Bloodborne?
Хидэтака Миядзаки действительно очень любил Bloodborne, любил то, что он создал.

Ключевое слово - ЛЮБИЛ... А сейчас ЗАБИЛ) Игра достойная и требует переосмысления(РЕМЕЙК). Почему всем им пох,феноменальный вопрос...

Rio17

Просто отговорки

Lady_Leda

Миядзаки знает как делать больно игрокам, вот потому только эмулятор пока выглядит как спасение от 30 фпс)

Товарищ Марик

Хорошо, когда есть на кого перевести стрелки. А что мешает добавить 60 фпс патч и повысить разрешение для PS5 версии, тоже Миядзака против?