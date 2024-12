"Они издеваются над нами" - игроки разочарованы упоминанием Bloodborne на 30-летие Playstation и отсутствием ремастера

Вчера компания Sony представила специальное видео, которое посвящено 30-летнему юбилею Playstation:

В нем Sony показала знаковые игры, которые вышли за это время на консолях Playstation и рассказала, чему они были посвящены: The Last of Us рассказывала о любви, Uncharted о приключениях, God of War о семье и т.д. Примечательно, что в конце видео была представлена Bloodborne, которую описали как пример "упорства". Пользователи восприняли эту фразу двояко: уже много лет игроки упорно просят ремастер/ремейк Bloodborne и с таким же Sony упорством отказывается его выпускать:

"Пример упорства" и они показывают Bloodborne - Не делай этого, не давай мне надежды.

Речь идет об упорстве, ха-ха, отрывок с Bloodborne имеет двойной смысл. Они знают, что мы хотим!

Упоминание Infamous и Bloodborne стало для меня самым ярким моментом этого видео, особенно Bloodborne, который был показан последним.

Эти 1,5 секунды Bloodborne приносят радость моей душе.

По-моему они просто издеваются над нами.

Несмотря на то, что Sony, пока что, так и не анонсировала ремастер/ремейк Bloodborne, игроки считают хорошим знаком то, что компания не забыла про франшизу и показала её в самом конце видео. Возможно, что когда-нибудь мы все-таки получим обновленный Bloodborne для PC и PS5.