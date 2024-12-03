"Они издеваются над нами" - игроки разочарованы упоминанием Bloodborne на 30-летие Playstation и отсутствием ремастера

Вчера компания Sony представила специальное видео, которое посвящено 30-летнему юбилею Playstation:
В нем Sony показала знаковые игры, которые вышли за это время на консолях Playstation и рассказала, чему они были посвящены: The Last of Us рассказывала о любви, Uncharted о приключениях, God of War о семье и т.д. Примечательно, что в конце видео была представлена Bloodborne, которую описали как пример "упорства". Пользователи восприняли эту фразу двояко: уже много лет игроки упорно просят ремастер/ремейк Bloodborne и с таким же Sony упорством отказывается его выпускать:
"Пример упорства" и они показывают Bloodborne - Не делай этого, не давай мне надежды.
Речь идет об упорстве, ха-ха, отрывок с Bloodborne имеет двойной смысл. Они знают, что мы хотим!
Упоминание Infamous и Bloodborne стало для меня самым ярким моментом этого видео, особенно Bloodborne, который был показан последним.
Эти 1,5 секунды Bloodborne приносят радость моей душе.
По-моему они просто издеваются над нами.
Несмотря на то, что Sony, пока что, так и не анонсировала ремастер/ремейк Bloodborne, игроки считают хорошим знаком то, что компания не забыла про франшизу и показала её в самом конце видео. Возможно, что когда-нибудь мы все-таки получим обновленный Bloodborne для PC и PS5.
Я уже не верю в то что они воскресят серию ББ. Просто потому что это современные сони, они могут только паразитировать и убивать.
Воскресят серию?))) Там она одна игра
Успела стать серией?
Неа. Умерла и не успела. Назовём это тайтл тогда.
Та я то знаю, пытался понять, откуда у тебя такие мысли
Хз, чет подумал про серию в тот момент, и забыл совсем что это не серия.
Просто не так много громких проектов последнее время у Сони. Вот и извлекают хиты прошлого.
Тоже непонятно, так и не прошел Бладборн из-за лока фпс и очень шакального разрешения. Отдали бы bluepoint games, чтобы на том же движке, что и ремейк демон соул сделали.
нет, не надо, лучше просто подтянутый ремастер с норм графоном и фпс. в ремейке демон соулс убили визуал и атмосферу.
Блюпоин больше нет вроде. Их раскидали сони как и жапан студию
очень жаль
Мне кажется, напротив, лучше все стало. На ПС3 же просто мощностей не было, чтобы освещение хорошее запилить, поэтому все такие было "атмосферное", по факту просто темно там было очень и деталей мало.
пы.сы. оригинальные души тоже проходил)
Все с ними нормально, делают игру по новой ИС, по сети даже концепт арт гуляет к игре (по слухам естественно):
Игроки сами себе придумали,что мол вот вот и ейчас анонсируют ремастер.....и сами же потом возмутились и обиделись,что нет анонса...........гениально!!!!
Ну так то Бладик полностью заслуживает не то что ремастера, а полноценного ремейка, в отличие от того же сравнительно недавнего Хорайзон Зеро Даун, ремастер которого по большей части игрокам в хер не тарахтел.
Да кому этот ремастер ББ нужен, когда есть куда более ожидаемые переиздания в виде Days Gone и God of War 2018? Сони же лучше знать - что надо игрокам \s
консольщики должны страдать // Вадим Арманов
Да, они издеваются. Вот какой игре нужен хороший ПК-ремастер, но они делают ремастер игры,вышедшей относительно недавно.
Где связь?))
У них просто отсутсвует какой-то комьюнити менеджер, что должен сообщать руководству веенье интернета. Ведь не может больше 10 лет подряд игнорировать столь огромный запрос на казалось бы, простой ремастер. Успех елден ринга показывает, что запрос аудитории на соулс-лайк огромен как никогда, но нет, у нас имеется хорайзон, его лего версия и мб дойдем до ммо.
Установите эмулятор нытики. Не настолько он и шедевр чтобы с эмулем ковыряться? ну тогда сосите дальше.
Охлади траханье эмуль до сих пор с багами эмуляцию держит в частности графическими, да и появился он без году неделя, если они с таким же упорством будут его совершенствовать то думаю к лету след года надобность просить что то у "конторы известно кого" отпадет.
Ты прав друг. Играю в разрешении свыше 1080р, минимум багов, графических нету вообще, вертекс взрывы убрал с помощью мода, интерфейс под икс бокс, динамические тени добавил и ришейд, как конфетка. Там уже ковыряют онлайн составляющую, не знаю когда будет готова но, работают над ней вроде.
Они не делают Бладборн, так как не придумали ещё, как впихнуть туда DEI и повестку.
Я знатно так по угорал над этой строчкой.
The Last of Us рассказывала о любви. хахахахаха, грёбаные извращенцы.
о мой боже да возьмите бу плойку 4 и пройдите блулборн и впарьте плойку дальше тк там нет больше ничего … джвадцать лет его ждать на пека это рофл, игруля на один раз по сути хоть и нереально круто сделана но играть в солсы после прохождения оч скучно
Причем тут купить и поиграть? Кто хотел уже давно ее опробовал. Речь идёт именно о ремастере/ремейке. Фанаты именно этого просят.
Я уже молчу про приложение...
Я хочу что бы у меня в коллекций игра была на пк,а не покупать ради этого соньку.Эмуль есть,но он еще не совершенен.Хотелось бы полноценный продукт.