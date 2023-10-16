PlayStation провела закрытое тестирование хардкорной игры в духе Dark Souls и Bloodborne

Неожиданные вести поступили из игрового подразделения PlayStation. Как оказалось, совсем недавно лондонское отделение компании провело закрытое тестирование загадочной новой игры. О проекте практически ничего неизвестно, кроме того, что им занимается и геймплей похож на серию Dark Souls, а также Bloodborne.
Примечательно, что даже у самых авторитетных инсайдеров нет единого мнения, какой проект могли тестировать в PlayStation. Это могла быть уже одна из анонсированных игр, например, Rise of Ronin — хардкорный ролевой экшен от Team Ninja, релиз которого запланирован на следующий год. Или совершенно новый проект, выпускаемый для PlayStation 5.
В просочившейся информации упоминается довольно длительное четырехдневное тестирование. В рамках этого события была приглашена достаточно большая группа тестировщиков, которые подписали соглашение о неразглашении и получили вознаграждение в размере 500 фунтов стерлингов. Само тестирование проходило прямо в центре Лондона в Оксфорд-Серкус. Игру представили как уникальное сочетание разных стилей, которые напоминают элементы из Elden Ring, Bloodborne, Wo Long: Fallen Dynasty и Dark Souls.
В социальных сетях геймеры не исключают, что загадочный проект может быть связан с новой игрой Bluepoint, которая портировала Demon's Souls и Shadow of the Colossus. Отсюда возникли догадки о ремейке Bloodborne или даже сиквеле, однако точной информации пока нет.
В чем смысл проводить з.бета тесты среди журналюг и затыкать им рты под соусом эмбарго?? Рано или поздно явное становится явью, выбегите из своих теплых нор и скажите открыто, " Мы делаем еще одну игру" записывайтесь на обт мы пришлем вам ключ. Пусть каждый желающий пощупает и оценит ранний доступ. Достал слоган мы делаем сверхсекретную игру под кодовым название гриф секретности. Нужно пару скриншот из игры показать еще. Неважно выйдет игра сегодня завтра через 3 года.
Жопа горит когда сами сливают небольшой тизер материал название, а потом все сваливают на плечи простых людей, мол видите они виноваты. Все слили даже название брехуны на уровне Невского
Пж хватит соусного г*вна. Хочется одиночку, с упором на сюжет
А если этот соус го#на приправят отдельно платным донатом на бустеры что тогда скажешь?
На кинцо?