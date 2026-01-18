По данным Digital Foundry, ROG Xbox Ally X запускает Bloodborne с большей производительностью, чем PS4 и PS5

Как показали тесты Digital Foundry, ROG Xbox Ally X продемонстрировала удивительные возможности, запустив Bloodborne с производительностью, превосходящей PlayStation 4 и PlayStation 5. Портативная консоль ASUS поддерживает частоту кадров от 50 до 70 к/с, значительно превышая ограничение в 30 к/с на версиях консолей Sony.

Для достижения этого впечатляющего результата эксперты использовали сборку «Nightly» эмулятора ShadPS4 со специальными настройками. Среди необходимых настроек были отключение хроматической аберрации, установка патча TaskSplit, настройка Model LOD на -2 для максимального улучшения геометрического качества и использование мода Uncap FPS с дельта-временем для снятия ограничения в 30 кадров в секунду без ущерба для игровой логики.

Решающим фактором в увеличении производительности стало снижение разрешения до 720p, что позволило высвободить достаточно графических ресурсов для улучшения качества изображения по сравнению с оригинальным 1080p на PS4. Даже при таком сниженном разрешении визуальное восприятие остаётся удовлетворительным на 7-дюймовом дисплее ROG Xbox Ally X, благодаря плотности пикселей, соответствующей размеру экрана.

Тесты проводились при подключении устройства к сети в турбо-режиме, работающем при потреблении 35 Вт. Для игроков, заинтересованных в сохранении оригинального разрешения, можно принудительно установить 1080p, но при этом производительность снизится до 33-40 кадров в секунду. Независимо от выбранной конфигурации, эксперты рекомендуют включить кэширование шейдеров для минимизации сбоев компиляции, особенно в первые несколько сессий.

Также была проведена оценка производительности портативных игр. Без внешнего источника питания ROG Xbox Ally X автоматически снижает энергопотребление до 25 Вт для экономии заряда батареи, что приводит к снижению производительности примерно на 10% и заметному снижению производительности процессора. Ручная настройка параметров SPL и SPPT до 25 Вт уменьшает подтормаживания, обеспечивая приемлемую стабильность для мобильных игр, хотя и уступающую производительности при подключении к сети.

Digital Foundry также протестировала GPD Win 5, оснащённый процессором Ryzen AI Max+ 395 (Strix Halo). Это устройство поддерживает частоту кадров от 50 до 70 к/с при нативном разрешении 1080p, потребляя всего 35 Вт, что обеспечивает примерно два часа автономной работы. Хотя повышение производительности возможно за счёт увеличения TDP до 65 Вт (+8%) или 80 Вт (+17%), эксперты считают 35 Вт оптимальным балансом между производительностью и энергопотреблением.